Amazon, i droni per le consegne possono ora trasportare smartphone e dispositivi con batterie al litio

La Federal Aviation Administration ha autorizzato Amazon a trasportare prodotti con batterie al litio tramite droni. La consegna avviene in 60 minuti per pacchi sotto i 2,3 kg, ma solo in aree selezionate di Texas e Arizona. Il servizio potrebbe partire anche in Italia nei prossimi mesi

Il servizio di consegna di Amazon basato sui droni sta compiendo qualche passo avanti negli Stati Uniti, con la possibilità di tasportare ora una serie di prodotti prima considerati a rischio, ma per i quali è arrivato il via libera dalla Federal Aviation Administration. Si tratta, fondamentalmente, di tutti i prodotti che contengono batterie agli ioni di litio, e quindi di fatto cellulari, auricolari e cuffie wireless, termometri da cucina, campanelli smart e via discorrendo.

Le consegne effettuate con i droni volanti sono comunque al momento disponibili negli USA solamente in poche aree limitate ad alcune zone del Texas e dell'Arizona. Le consegne vengono effettuate tipicamente entro un'ora, a condizione che il pacco pesi meno di 2,3 kg.

L'annuncio della possibilità di consegnare nuove categorie di prodotti è anche l'occasione per presentare i nuovi droni MK30, che rispetto ai predecessori sono ora in grado di coprire una maggior distanza di volo e offrono una migliore resistenza alle intemperie.

Lo scorso anno, la FAA ha concesso ad Amazon il permesso di far volare i suoi droni oltre la linea visiva dell'operatore (BVLOS). Questo ha permesso all'azienda di utilizzare il suo nuovo modello MK30 per effettuare consegne entro un'ora, ampliando significativamente le aree in cui è possibile recapitare i piccoli pacchi.

La consegna con drone potrebbe arrivare presto anche nel nostro Paese: va infatti ricordato che proprio lo scorso dicembre Amazon ha completato il primo volo di prova in Abruzzo, nell'area di San Salvo. Il volo si è svolto in uno spazio aereo dedicato alla regolamentazione delle operazioni con i droni, con la collaborazione di ENAC, e che consente il volo in modalità automatizzata e al di fuori della linea visiva.

La società aveva confermato la volontà di rendere operativo in Italia il servizio di consegna con droni nel corso del 2025, a partire proprio dall'Abruzzo. Anche in questo caso viene selezionata una zona, come Texas e Arizona in USA, con minori densità urbane e una conseguente maggior facilità a gestire le operazioni di deposito dei pacchi che vengono sganciati da un'altezza di circa 4 metri.

Se programmi e tempistiche saranno rispettate, l'Italia sarà il primo paese europeo dove il colosso dell'e-commerce statunitense renderà disponibile il servizio di consegna tramite droni.