Amazon continua a espandersi in Italia: nel 2022 un centro di distribuzione a San Salvo (Chieti)

Amazon continua la sua espansione capillare in Italia: la società fondata da Jeff Bezos ha annunciato che nel 2022 aprirà un nuovo centro di distribuzione a San Salvo, in provincia di Chieti. Il nuovo polo, secondo le proiezioni dell'azienda, creerà 1000 nuovi posti di lavoro a tempo indeterminato entro i primi tre anni. Gli operatori di magazzino saranno assunti al quinto livello del Contratto Nazionale del Trasporto e della Logistica.

Queste nuove posizioni si aggiungono ai 3000 posti di lavoro a tempo indeterminato che Amazon ha già creato nel 2021 raggiungendo le 12.500 assunzioni a tempo indeterminato inizialmente previste entro la fine dell'anno. Il lancio del nuovo centro comporterà un ulteriore investimento di oltre 150 milioni di euro, portando così a 6 miliardi di euro l'impegno economico complessivo di Amazon in Italia dal 2010.

Dopo l'annuncio dello scorso gennaio dell'apertura di tre nuovi centri logistici a Novara, Cividate al Piano (BG) e Spilamberto (MO), Amazon continua ad espandere la sua rete logistica per soddisfare la crescente domanda da parte dei clienti.

"Siamo orgogliosi ed entusiasti di espandere la nostra attività con il nostro primo centro di distribuzione in Abruzzo", ha affermato Stefano Perego, VP Amazon EU Operations.

"Si tratta di un risultato importante per la politica portata avanti dalla Regione Abruzzo, tesa a promuovere l'insediamento di nuove attività", dichiara il Presidente di Regione Abruzzo, Marco Marsilio. "È il secondo investimento che la multinazionale fa sul nostro territorio dopo il deposito di smistamento di San Giovanni Teatino, attivo dal 2020 sempre in provincia di Chieti. Oltre a costituire una preziosa opportunità di occupazione, la nuova struttura sarà di supporto per le nostre aziende, che si potranno avvalere della logistica di Amazon per le attività di stoccaggio e consegna".

Amazon è in procinto di avviare il processo di selezione per varie posizioni presso il nuovo centro di distribuzione, dagli Operations manager agli ingegneri, ai ruoli nelle Risorse Umane e IT fino a coloro che si occuperanno della gestione degli ordini dei clienti. È già possibile candidarsi alle posizioni manageriali accedendo al portale amazon.jobs/it. La selezione degli operatori di magazzino inizierà nel 2022.

Il nuovo centro è stato progettato con attenzione al risparmio energetico. L'impianto di riscaldamento, la ventilazione e l'aria condizionata degli ambienti saranno gestiti da un sistema intelligente. L'edificio sarà inoltre dotato di pannelli solari e i dipendenti potranno usufruire di postazioni di ricarica per veicoli elettrici e depositi per biciclette.