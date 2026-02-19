Amazon batte Walmart dopo 30 anni: il sorpasso da 717 miliardi che cambia tutto il retail mondiale

Amazon scrive una pagina di storia nel retail globale e strappa a Walmart il titolo di azienda con i ricavi più alti al mondo. I conti del 2025 certificano il sorpasso: il gruppo di Seattle chiude l'anno fiscale con vendite per 717 miliardi di dollari, e supera i 713,2 miliardi registrati dalla catena di supermercati fondata dalla famiglia Walton.

Il risultato segna una pietra miliare per il colosso nato nel 1994 in un garage di Seattle per volontà di Jeff Bezos, che aveva iniziato vendendo libri online prima di espandersi in ogni settore immaginabile dell'e-commerce. La distanza tra i due giganti è minima, appena 3,8 miliardi di dollari, ma il sorpasso ha un peso enorme dal punto di vista simbolico: per la prima volta nella storia moderna del commercio, un'azienda nata come piattaforma digitale pura supera nei ricavi il più grande retailer fisico del pianeta.

Walmart ha dominato la classifica mondiale per fatturato per oltre tre decenni, dopo aver costruito il proprio impero su una rete capillare di oltre 10.500 punti vendita distribuiti in 19 Paesi. Amazon ha invece costruito la propria ascesa su un modello diametralmente opposto: magazzini automatizzati, consegne rapide, cloud computing con Amazon Web Services e l'espansione in settori come streaming video, dispositivi smart e pubblicità digitale.

Il sorpasso arriva in un momento cruciale per entrambe le aziende. Amazon continua a investire massicciamente in logistica e intelligenza artificiale per ottimizzare l'esperienza d'acquisto, mentre Walmart ha dovuto accelerare la propria trasformazione digitale per non perdere ulteriore terreno. Il gap minimo tra i due fatturati suggerisce che la battaglia per il primato mondiale nel retail è tutt'altro che conclusa.