Amazon alza la paga d'ingresso ai dipendenti della rete logistica: ecco quanto prenderanno

Amazon ha annunciato un aumento della retribuzione d'ingresso per tutti i dipendenti impiegati presso i suoi siti logistici in Italia. "Con il nuovo aumento retributivo annunciato oggi, che rientra nella revisione periodica degli stipendi realizzata da Amazon, la retribuzione d'ingresso per i dipendenti ammonterà a 1.680 euro lordi, l'8% in più rispetto a quanto previsto dal CCNL a partire dal 1° ottobre", afferma l'azienda creata da Jeff Bezos.

Negli ultimi dieci anni Amazon ha assunto oltre 12.500 dipendenti a tempo indeterminato e ha creato oltre cinquanta siti logistici in tutto il Paese. "Lavoriamo da sempre per essere l'azienda più orientata al cliente del mondo, ma non solo. Vogliamo anche essere il miglior datore di lavoro e il posto più sicuro in cui lavorare", ha dichiarato Stefano Perego, VP Amazon EU Operations. "Siamo orgogliosi di annunciare che stiamo incrementando la retribuzione d'ingresso in tutta la nostra rete logistica. Ci impegniamo per offrire ai nostri dipendenti un ambiente di lavoro sicuro, moderno e inclusivo, con salari competitivi, benefit e ottime opportunità di crescita professionale".

Non è l'unica buona notizia che giunge da Amazon Italia. L'azienda ha annunciato uno stanziamento di 20 milioni di euro in Europa, parte del "Right Now Climate Fund", per sviluppare soluzioni basate sulla natura, ovvero iniziative di conservazione e ripristino dell'ambiente naturale, con l'obiettivo di ridurre gli impatti del cambiamento climatico e migliorare le condizioni ambientali delle comunità in cui l'azienda opera.

Il primo investimento è dedicato al progetto "Parco Italia", per un totale di 2 milioni di euro. "Parco Italia" è un programma di forestazione urbana, che prevede di piantare 22 milioni di alberi - uno per ogni abitante - in 14 aree metropolitane italiane (Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Roma, Torino e Venezia). Il sostegno di Amazon al progetto supporterà la pianificazione strategica del programma "Parco Italia" e i primi cicli di piantagione degli alberi.

"Parco Italia", primo progetto nazionale di questa portata in Europa, si prefigge di sviluppare la forestazione urbana e creare corridoi verdi sul territorio nazionale, con l'obiettivo di aiutare le città a mitigare il cambiamento climatico aumentando la biodiversità, migliorando la qualità dell'aria e rinfrescando naturalmente gli ambienti.

Le attività di piantagione degli alberi nelle 14 aree metropolitane avverranno in sinergia con le attività di forestazione urbana già attive sui territori, così come accade oggi con il progetto di Forestami, sostenuto da Amazon, che ha l'obiettivo di piantare 3 milioni di alberi entro il 2030 nella Città Metropolitana di Milano, territorio dove risiedono gli oltre 1.400 dipendenti distribuiti tra uffici corporate, AWS e siti logistici di Amazon.