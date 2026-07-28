Altman smonta una delle più grandi promesse dell'AI: non lavoreremo meno

L'intelligenza artificiale produrrà un tale benessere da portare a una drastica riduzione dell'orario di lavoro? È un tema su cui si dibatte da diverso tempo, legato all'aumento della produttività che la tecnologia porterà - e in parte sta già portando.

A distanza di alcuni anni dall'esplosione del fenomeno, però, questo scenario non si è concretizzato e, secondo Sam Altman, difficilmente accadrà in futuro. Nel corso di un'intervista rilasciata al podcast Relentless, il CEO di OpenAI ha evidenziato che nella storia ogni salto tecnologico non ha mai portato a una riduzione generalizzata delle ore lavorate e non ritiene che l'intelligenza artificiale rappresenterà un'eccezione.

"Da molto tempo ormai la tecnologia promette alle persone che lavoreranno meno e avranno tutto questo tempo libero", ha affermato Altman. "Ma in qualche modo non vediamo mai realizzarsi la promessa della settimana lavorativa di quattro ore su larga scala nella società. E non mi aspetto che l'intelligenza artificiale cambi questa situazione".

Secondo Altman, il motivo è legato più alla natura umana che ai limiti della tecnologia. Pur riconoscendo che oggi la qualità della vita e il tempo libero siano superiori rispetto a qualsiasi altra epoca storica, sostiene che le persone tendano continuamente ad alzare le proprie aspettative. "Vogliamo sempre di più. Pensiamo a cose nuove da fare, da creare gli uni per gli altri, da desiderare per noi stessi. È come un gioco di confronti. Le persone sono molto concentrate su come se la cavano rispetto agli altri", ha affermato l'amministratore delegato.

Nella sua visione, il desiderio di competere, creare e sentirsi utili rappresenta un elemento fondamentale del comportamento umano. Per questo motivo, anche in uno scenario caratterizzato dalla cosiddetta "superintelligenza", dove molti dei lavori attuali potrebbero essere automatizzati dall'AI, le persone continueranno a cercare nuove attività da svolgere. "Credo che saremo tutti molto più impegnati di quanto pensassimo di dover essere in un mondo post-superintelligenza. Continueremo a lamentarci, ma in fondo ne saremo felici", ha concluso Altman.

Le dichiarazioni del CEO di OpenAI si inseriscono in un dibattito più ampio sul rapporto tra automazione e occupazione. Negli ultimi anni numerosi osservatori hanno evidenziato come i benefici di produttività garantiti dall'intelligenza artificiale non si siano tradotti automaticamente in una riduzione dell'orario lavorativo. Al contrario, in molti contesti il tempo risparmiato viene impiegato per svolgere ulteriori attività o incrementare gli obiettivi produttivi.

Una posizione differente è stata espressa, ad esempio, dal senatore statunitense Bernie Sanders, secondo cui i guadagni di produttività ottenuti grazie all'AI dovrebbero tradursi in un miglior equilibrio tra vita privata e lavoro. Secondo Sanders, il tempo risparmiato attraverso gli strumenti di intelligenza artificiale dovrebbe essere restituito ai lavoratori invece di essere utilizzato per assegnare nuove mansioni.

Parallelamente, diversi Paesi stanno sperimentando modelli alternativi di organizzazione del lavoro. Regno Unito, Francia, Germania e Giappone figurano tra le nazioni in cui aziende e organizzazioni pubbliche hanno avviato programmi basati sulla settimana lavorativa di quattro giorni mantenendo invariata la retribuzione.

I risultati raccolti da uno studio aggregato internazionale indicano effetti generalmente positivi. Durante i periodi di sperimentazione i ricavi aziendali sono aumentati in media dell'8%, mentre tra i dipendenti si è registrata una riduzione della fatica pari al 10% e dello stress di circa il 35%. Sul fronte della produttività, i dati mostrano un mantenimento dei livelli precedenti o addirittura un incremento, con Microsoft Japan che in una delle sperimentazioni ha registrato un aumento della produttività del 40%.