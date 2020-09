Alexa conquista l'Italia. Vediamo un po' di numeri sull'assistente vocale di Amazon dal suo arrivo

Alexa è stata ''chiamata'' dagli utenti centinaia di milioni di volte per svolgere attività utili in casa. Negli ultimi 12 mesi sono stati impostati addirittura 45 milioni di timer, come anche altrettante richieste sono state effettuate per il mondo della cucina o anche per accendere o spegnere le luci nelle case. Non solo perché Alexa ha permesso agli sviluppatori italiani di realizzare addirittura 466 skill per la Casa Intelligente con una community addirittura che supera i 50.000 membri.

Alexa in Italia: ecco tutti i numeri degli ultimi 12 mesi

In Italia gli utenti sono sempre più ''innamorati'' di Alexa e i numeri non fanno che confermare il trend dell'assistente vocale di Amazon che da quando è apparso per la prima volta nel nostro paese ha subito portato grandi vantaggi nella Casa Intelligente. Lo dice anche Gianmaria Visconti, Alexa Country Manager in Italia: ''Amazon ha introdotto Alexa e i dispositivi Echo in Italia il 23 ottobre del 2018 e sin dal momento del lancio la risposta dei clienti si è dimostrata eccezionale. L’utilizzo di soluzioni per la Casa Intelligente attraverso il controllo vocale di Alexa è stato particolarmente apprezzato: abbiamo infatti notato che il livello di adozione da parte dei clienti in Italia di prodotti di domotica che possono essere gestiti con Alexa è fra i più alti al mondo. Sono infatti sempre di più i dispositivi controllabili attraverso Alexa, come ad esempio termostati, tapparelle, lampadine, prese smart e molti altri”.

In questo ultimo anno, in Italia, Alexa è stata chiamata a rispondere o ad interagire per le ricette o le videoricette almeno 2 mlioni di volte con la necessità di impostare timer o altro per altrettanti 45 milioni di volte. E non solo perché negli ultimi 12 mesi sono state aggiunti oltre 3 milioni di prodotti alle liste della spesa. Numeri incredibili che fanno capire la portata di Alexa nel nostro paese e fanno anche capire come gli italiani abbiano effettivamente apprezzato le funzionalità legate all'assistente vocale di Amazon. E se ci si sofferma sui numeri ancora si scopre come gli italiani hanno chiesto ad Alexa di riprodurre musica per un totale di più di 13.000 anni di ascolto senza sosta. Oltretutto se si parla di Casa Intelligente, Alexa viene interpellata dagli utenti per spegnere o accendere la luce addirittura 2 milioni di volte.

Pensando poi alle Skill ossia alle varie applicazioni che Alexa può utilizzare scopriamo che sono davvero tanti gli sviluppatori che hanno realizzato Skill per l'Italia e non solo. Dall'arrivo nel nostro paese Alexa ha visto la realizzazione di oltre 466 Skill dedicate alla Casa Intelligente. Una risposta incredibile che ha permesso di creare una community di oltre 50.000 membri. E sono tanti anche i prodotti che sono stati realizzati ad hoc per interagire con Alexa tramite i comandi vocali.

Numeri alla mano sono oltre 100.000 i prodotti per la Casa Intelligente creati da oltre 9.500 brand e parliamo di prodotti che vanno dai termostati intelligenti a prodotti per l’interazione con la propria abitazione agli altoparlanti intelligenti per passare anche alle lampadine intelligenti e alle telecamere nonché ai videocitofoni. Un mondo sempre più in crescita proprio come Alexa che si sta sempre più perfezionando nell'essere sempre più intelligente.