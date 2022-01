Al posto di sventare una rapina catturano uno Snorlax su Pokemon Go. Licenziati due poliziotti

Nel 2017 due poliziotti sono stati licenziati per non aver risposto ad una richiesta di intervento urgente legata a una rapina in un centro commerciale di Los Angeles. Gli ormai ex ufficiali della polizia di Los Angeles Louis Lozano ed Eric Mitchell erano in servizio quel giorno ma non sono intervenuti in quanto, intenti a giocare a Pokemon Go, hanno trovato uno Snorlax nelle vicinanze e si sono fiondati a catturarlo.

Polizia: anziché catturare i rapinatori catturano uno Snorlax

La vicenda è finita in tribunale, dato che i due agenti contestavano le accuse. Peccato che la polizia di Los Angeles sia in possesso di tutte le conversazioni fatte quel giorno dagli agenti grazie al sistema video digitale in-car (DICVS). Per venti minuti Lozano e Mitchell hanno continuato a parlare di Pokemon Go, ignorando le numerose chiamate di emergenza.

I due poliziotti sono stati dunque licenziati definitivamente per "aver volontariamente abdicato al loro dovere di assistere la risposta di un ufficiale in comando a una rapina in corso e aver giocato a un gioco Pokémon per cellulare mentre erano in servizio". Le intere conversazioni tra i due agenti sono registrate e scritte sul documento emesso dal tribunale.

Nonostante ciò, gli ex poliziotti hanno impugnato la sentenza sostenendo che il LAPD (Los Angeles Police Dipartment) ha violato la loro privacy ascoltando la loro conversazione. Venerdì la Corte californiana ha confermato la decisione presa inizialmente, ovvero il licenziamento.