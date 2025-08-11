AI su Truth Social contraddice Trump: 'Elezioni 2020 non rubate' e critiche sui dazi

Il nuovo chatbot di Truth Social, sviluppato in collaborazione con Perplexity, fornisce risposte che spesso non coincidono con le affermazioni dellex presidente USA. E questo anche per quanto riguarda temi sensibili come elezioni, economia e politica estera

Truth Social, la piattaforma social di Donald Trump, ha introdotto Truth Search AI, un assistente basato su intelligenza artificiale pensato per offrire "risposte dirette e affidabili" agli utenti. Lanciato in fase di beta pubblica e sviluppato con la tecnologia di Perplexity, il sistema sta però attirando attenzione per un motivo imprevisto: in più di un'occasione le sue risposte contraddicono le dichiarazioni del presidente.

Secondo un articolo del Washington Post, quando interpellato sulla vittoria elettorale del 2020, il chatbot afferma che le elezioni "non sono state rubate" e definisce l'assalto al Campidoglio del 6 gennaio 2021 un'azione violenta legata ad "affermazioni infondate di frode elettorale". Sui dazi, spiega che "sono una tassa sugli americani" e che i recenti rialzi di Borsa sono dovuti principalmente a utili aziendali in crescita e non alle politiche tariffarie.

Il sistema può limitare le fonti consultate grazie a un'opzione di "selezione delle fonti" impostata da Truth Social, anche se non è chiaro quali siti siano inclusi. Molte risposte fanno riferimento a media conservatori come Fox News o Newsmax, senza indicare con precisione l'origine delle informazioni.

La presenza di un assistente AI con queste posizioni crea un contrasto con l'uso che Trump fa quotidianamente di Truth Social come canale per diffondere le proprie opinioni. Sottoponendo le dichiarazioni dello stesso Trump secondo le quali la criminalità a Washington sarebbe "fuori controllo", l'AI replica citando dati dell'FBI che indicano un calo dei reati violenti nel 2024.

Truth Search AI non è l'unico esempio di difficoltà nel controllare l'output di un chatbot orientato politicamente: esperimenti simili hanno prodotto risposte estreme o incoerenti, come nel caso di Grok di xAI, finito sotto accusa per messaggi a sfondo nazista dopo modifiche al codice. Nel caso di Truth Social, il bot a volte si trova in accordo con il fondatore, ma su temi centrali come elezioni e politica commerciale le divergenze sono evidenti.