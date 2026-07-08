Agenti IA: consumo di energia fino a 136,5 volte secondo un nuovo studio

KAIST ha quantificato per la prima volta il costo energetico nascosto degli agenti IA: fino a 136,5 volte più energia per richiesta rispetto all'IA generativa tradizionale. Lo studio misura anche latenza, utilizzo delle GPU e fabbisogno dei data center, con un impatto che impone un ripensamento dell'infrastruttura

L'Università coreana KAIST ha misurato per la prima volta il costo energetico nascosto degli agenti IA. In particolare, evidenzia come questi sistemi possano consumare fino a 136,5 volte più energia per richiesta rispetto a un'IA generativa tradizionale. Lo studio, firmato dal gruppo del professor Minsoo Rhu della School of Electrical Engineering, sposta il focus dall'accuratezza del modello all'efficienza di data center e infrastrutture elettriche.

Il dato chiave

Nel lavoro presentato a febbraio all'HPCA 2026, KAIST ha analizzato il comportamento degli agenti IA in un contesto realistico, non solo come software ma come carico di lavoro che grava su server e GPU. Il risultato più evidente è il consumo medio di 348,41 Wh per query su un LLM da 70 miliardi di parametri, contro valori molto più bassi dei sistemi generativi classici.

Il punto non è solo il wattaggio finale, ma il modo in cui questi sistemi operano: chiamano più volte il modello linguistico, usano strumenti esterni e moltiplicano i passaggi necessari per arrivare alla risposta. KAIST segnala che questa architettura porta anche a una latenza fino a 153,7 volte superiore e lascia le GPU inattive fino al 54,5% del tempo, mentre gli strumenti esterni completano i propri compiti.

Perché pesa così tanto

Gli agenti IA nascono per pianificare, cercare, usare calcolatrici, eseguire codice e comporre più azioni autonome. Proprio questa catena di operazioni rende più difficile tenere alto il livello di utilizzo delle GPU, che restano bloccate in attesa di risposte da altri tool e finiscono per sprecare una parte rilevante del tempo di esecuzione. Per questi motivi, quando gli agenti IA entrano in gioco il ruolo delle CPU come orchestratrici del lavoro delle GPU diventa cruciale

KAIST legge il fenomeno come un problema di co-design: non basta migliorare il modello, servono insieme chip, data center e rete elettrica più efficienti. In altri termini, la competizione nell'AI non ruota più soltanto attorno a chi produce il sistema più capace, ma anche attorno a chi riesce a renderlo sostenibile sul piano energetico e operativo.

Lo scenario futuro

Lo studio prova anche a spingere il ragionamento su scala industriale. Se gli agenti IA arrivassero a 13,7 miliardi di richieste al giorno, un volume paragonabile a quello delle ricerche Google, il fabbisogno dei data center toccherebbe circa 198,9 GW, una soglia ben oltre l'ordine di grandezza dei poli AI oggi in costruzione.

Per questo KAIST insiste su un approccio integrato, in cui architettura dei modelli, infrastrutture di calcolo e alimentazione elettrica vengano progettate insieme. È il passaggio che, secondo i ricercatori, può tenere sotto controllo costi di esercizio e l'impatto energetico mentre gli agenti IA diventano più diffusi.

Quanto a KAIST, acronimo di Korea Advanced Institute of Science and Technology, è una delle principali università di ricerca della Corea del Sud. Fondata nel 1971 a Daejeon, concentra le sue attività su scienza, ingegneria e tecnologia, con un ruolo centrale nello sviluppo di ricerca avanzata e collaborazioni con industria e istituzioni internazionali.