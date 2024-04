Adobe Frame.io V4 è ufficiale! Totalmente nuova e pronta per la collaborazione totale

In un momento in cui la domanda di contenuti multimediali non smette di crescere, i team creativi si trovano a dover affrontare sfide sempre più complesse nel gestire i flussi di lavoro di produzione. Oltre a dover far fronte a una mole di lavoro sempre più ingente, molto spesso si trovano a dover navigare in un oceano di strumenti e sistemi disconnessi, che rallentano il processo di creazione e rendono più difficile il coordinamento tra le varie parti coinvolte.

È in questo contesto che Adobe ha annunciato l'arrivo della quarta generazione di Frame.io, la sua piattaforma di collaborazione creativa. Presentata in anteprima in occasione del NAB Show, l'evento internazionale dedicato al mondo del broadcast, dei media e dell'intrattenimento, Frame.io V4 si propone come una soluzione flessibile, veloce e intuitiva che mira a ottimizzare e semplificare i flussi di lavoro nella creazione e produzione di contenuti.

"Poiché la domanda per tutti i tipi di contenuti - da video e immagini a design e documenti - continua a crescere in modo esponenziale, le esigenze della community di Frame.io si sono evolute", spiega Emery Wells, co-fondatore di Frame.io e Vice President del Creative Product Group di Adobe. "Le aziende, i brand e i consumatori hanno bisogno di una piattaforma integrata che semplifichi il modo in cui i team e le risorse interessate si riuniscono per ideare, collaborare e creare, qualsiasi sia il progetto creativo".

Frame.io V4: una piattaforma cloud completamente personalizzabile

Al cuore della nuova versione di Frame.io troviamo una piattaforma cloud completamente personalizzabile, progettata per agevolare qualsiasi tipo di flusso di lavoro creativo. Grazie a un framework di metadati dinamici e a uno smart folder system chiamato Collections, gli utenti possono ora etichettare, organizzare e visualizzare i contenuti digitali in base alle attività svolte dai team, anziché affidarsi esclusivamente a una rigida struttura di cartelle.

"Invece di affidarsi a una struttura di cartelle, con V4 gli utenti possono ora etichettare, organizzare e visualizzare i contenuti in modo dinamico, utilizzando i metadati", spiega Wells. "Questo si traduce in un flusso di lavoro molto più flessibile e intuitivo, che consente ai team creativi di concentrarsi maggiormente sul lavoro di creazione e produzione, invece che sulla gestione dei file".

Le Collections, nello specifico, permettono agli utenti di selezionare, filtrare, raggruppare e ordinare gli elementi in base ai metadati in tempo reale, offrendo una visione d'insieme sempre aggiornata sullo stato dei vari progetti.

Ma le novità di Frame.io V4 non si limitano all'organizzazione dei file. La piattaforma ha subito un vero e proprio restyling, con una nuova architettura del player unificata e ridisegnata per offrire un'esperienza di visualizzazione dei contenuti multimediali più immersiva e con controlli omogenei su diversi tipi di file.

Inoltre, il sistema di commenti è stato completamente rinnovato, con oltre una dozzina di nuove funzionalità che consentono di condividere in modo più efficace e centrato i feedback. Infine, i flussi di lavoro di condivisione e presentazione sono stati consolidati per offrire agli utenti un'esperienza più fluida di navigazione, anteprima e personalizzazione.

"Con tutte le nuove feature che consentono di ottenere un feedback chiaro e centralizzato, un minor numero di revisioni e una consegna più rapida degli asset multimediali, V4 rappresenta una svolta per tutti i creativi e i team di produzione, offrendo lo spazio per una maggiore concentrazione per garantire il miglior risultato", afferma Wells.

Frame.io V4: oltre il video, un supporto completo per ogni tipo di contenuto

Sebbene le origini di Frame.io siano legate principalmente al mondo del video, la nuova versione della piattaforma si propone di estendere il suo supporto creativo ben oltre questo ambito, offrendo flussi di lavoro più potenti anche per la fotografia, il design e la creazione di immagini.

"Completamente personalizzabile, potente e sufficientemente flessibile per soddisfare le esigenze di qualsiasi flusso di lavoro creativo, la V4 si rivolge ai creativi in tutto il ciclo di vita dello sviluppo dei contenuti, indipendentemente dal tipo di risorsa utilizzata", sottolinea Wells.

Tra le nuove funzionalità introdotte, spiccano quelle dedicate alle fasi di casting e scouting delle location per le produzioni video, alla revisione del girato giornaliero e alla gestione delle campagne di marketing. Nel caso del casting e delle audizioni, ad esempio, Frame.io V4 permette di raggruppare i video dei candidati per ciascun personaggio, filtrandoli per selezione e visualizzando metadati come agenzia, contenuto dell'agente e disponibilità. Inoltre, è possibile assegnare compiti specifici ai membri del team per la revisione, le note e la valutazione. Per quanto riguarda lo scouting delle location, la piattaforma offre strumenti per gestire la ricerca dei siti, confrontare quelli esistenti, elaborare report e gestire gli accordi logistici per le impostazioni ottimali delle riprese.

Nella fase di revisione del girato giornaliero, Frame.io V4 consente di organizzare i video in raccolte personalizzate, in modo che ciascun professionista o tecnico possa accedere solo al materiale di suo interesse. Gli attori, ad esempio, ricevono le raccolte con solo le loro riprese, aggiornate quotidianamente, mentre gli executive dello studio hanno accesso a raccolte costantemente aggiornate, organizzate per giorno di riprese, scene e riprese selezionate.

Infine, per la gestione delle campagne di marketing, la piattaforma offre strumenti per il processo di revisione e approvazione di tutti gli asset creativi, organizzati per canali di distribuzione e raggruppati per tipo di asset, con la visualizzazione di metadati come le specifiche e la spesa per i media.

Integrazioni chiave per una collaborazione end-to-end

Per rendere ancora più fluida e integrata la collaborazione nella filiera dei contenuti, Frame.io V4 introduce una serie di nuove integrazioni chiave con altri prodotti e soluzioni di Adobe. In primis, la piattaforma rimane profondamente integrata nel portafoglio di Creative Cloud, con supporto nativo in Adobe Premiere Pro, After Effects e, a partire da maggio, anche in Photoshop per i clienti Enterprise. Nel corso dell'anno, l'integrazione si estenderà anche ad altri strumenti della suite. Inoltre, l'arrivo dell'integrazione con Workfront, in arrivo anch'essa nel corso del 2024, consentirà di implementare un nuovo flusso di lavoro unificato per la revisione e l'approvazione dei contenuti, semplificando ulteriormente la collaborazione tra team.

"L'integrazione di Frame.io con Workfront sarà fondamentale per aiutare i brand ad automatizzare e ottimizzare la loro Content Supply Chain", spiega Wells. "Grazie a questo nuovo flusso di lavoro unitario per la revisione e l'approvazione, la collaborazione tra team diventerà ancora più fluida e efficiente".

Ma le novità di Frame.io V4 non si limitano alle integrazioni con i prodotti Adobe. La piattaforma giocherà infatti un ruolo chiave anche all'interno di Adobe GenStudio, la soluzione basata sull'intelligenza artificiale che consente ai professionisti del marketing di pianificare, creare, gestire, attivare e misurare rapidamente i contenuti del brand. In questo contesto, Frame.io sarà integrato nativamente con altre applicazioni Adobe come Express e Firefly Services, consentendo di automatizzare ulteriormente la produzione di contenuti su larga scala.

"Grazie a queste nuove integrazioni, Frame.io si propone come una piattaforma davvero centrale nell'intero ecosistema Adobe, in grado di semplificare e accelerare i flussi di lavoro di collaborazione per la creazione di contenuti a 360 gradi", conclude Wells.

Frame.io V4 è disponibile da oggi in versione beta per i clienti Free e Pro su web, iPhone e iPad, mentre il lancio per i clienti Team ed Enterprise è previsto per la fine del 2024.