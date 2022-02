Sono 3,4 milioni i visori VR in uso sulla piattaforma Steam

Il mercato delle soluzioni di realtà virtuale o VR è sempre stato visto come potenzialmente molto interessante per il mondo dei videogiocatori, salvo poi faticare nel trasformarsi in una concreta opportunità commerciale per le aziende coinvolte. Il costo d'accesso dei visori VR e la tipologia di applicazioni disponibili ha in parte frenato l'espansione rispetto a quanto inizialmente ipotizzato.

Questo però non significa che il settore non sia in fervore e una conferma in questa direzione viene dai dati più aggiornati della piattaforma Steam, in particolare dall'Hardware Survey del mese di gennaio 2022 che riassume informazioni su quali siano i componenti hardware utilizzati dai videogiocatori.

Tra coloro che utilizzano la piattaforma Steam sono circa 3,4 milioni, cioè il 2,14% degli utenti totali, coloro che sono dotati di un visore per la realtà virtuale. Il dato è in crescita rispetto ai 2,95 milioni del mese di dicembre 2021.

Quasi la metà di questi dispositivi è un modello Quest 2 di Meta, presente nel 46% circa dei sistemi da gaming che utilizzano la piattaforma Steam e che sono dotati di un visore VR. Valve, HTC e Microsoft seguono ben distanziate con i propri prodotti, a conferma di come questo mercato veda una forte presenza di Meta quantomeno dal punto di vista delle soluzioni hardware.

Quello verificato a Gennaio 2022 sembra essere un dato molto influenzato dagli acquisti della stagione natalizia, con una dinamica speculare a quanto già sperimentato in passato. Resta da vedere se questa crescita sia destinata a continuare nel corso dell'anno o se registreremo una stabilizzazione, fermi restando valori superiori rispetto agli anni precedenti.