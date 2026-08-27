Plaud One è il nuovo wearable AI con eSIM che trascrive le conversazioni e agisce al posto tuo

Plaud ha presentato Plaud One, un dispositivo indossabile dotato di intelligenza artificiale progettato per catturare conversazioni, interpretare l'intento dell'utente ed eseguire compiti in modo proattivo attraverso agenti AI. Il lancio arriva dopo tre anni di attività nel settore del note-taking audio-assistito e segna, nelle parole del CEO e co-fondatore Nathan Xu, una trasformazione della società da strumento di cattura passiva a piattaforma agente attiva.

La tesi di partenza: il 70% dell'intelligenza conversazionale va perduto

Xu ha richiamato la premessa fondativa di Plaud: gli esseri umani dimenticano, si distraggono e fraintendono, con il risultato che, secondo i dati citati dall'azienda (Brown-Schmidt et al., Memory & Cognition, 2025), il 70% dell'intelligenza prodotta in una conversazione svanisce entro venti minuti. Da questa constatazione è nato tre anni fa il primo dispositivo Plaud, descritto come "la prima soluzione di note-taking audio-assistita abilitata da hardware al mondo".

Oggi Plaud dichiara 2,5 milioni di utenti distribuiti in oltre 170 paesi e più di 100 milioni di dollari di ARR generato da prodotti AI, raggiunto in due anni. Xu ha sottolineato come questa traiettoria collochi l'azienda tra le più rapide a raggiungere quella soglia: il confronto proposto nelle slide la affianca a società software come Cursor, ElevenLabs, Snowflake e Zoom, e Plaud è l'unica del gruppo con una componente hardware. Le curve, precisa la stessa slide, sono modellate a partire dai dati pubblici e non da serie storiche complete.

Tre gap che frenano l'adozione dell'AI

Prima di presentare il nuovo prodotto, Xu ha esposto la propria lettura dello stato attuale dell'AI e dei motivi per cui la sua adozione rimane limitata. Il punto di partenza è che i modelli di punta raggiungono già il 94% su GPQA Diamond, benchmark di ragionamento scientifico a livello di dottorato, e circa l'89% su SWE-bench Verified, che misura la capacità di risolvere in autonomia issue reali prese da GitHub. L'AI, nelle sue parole, è già "sovrumana nel lavoro". Il collo di bottiglia, sostiene, non è l'AI.

Sul lato umano, il quadro è invece frammentato: su 8,1 miliardi di persone, l'84% non ha mai usato l'AI; il 16% (circa 1,3 miliardi) usa chatbot gratuiti; lo 0,3% (1525 milioni) paga circa 20 dollari al mese per capacità avanzate; lo 0,04% (25 milioni) accede agli strumenti più sofisticati, gli agenti di coding. I dati, riferiti a febbraio 2026, sono ripresi da un'infografica di Damian Player. Xu ha individuato tre gap strutturali che spiegano questa forbice.

Primo gap: il contesto mancante. Le piattaforme di produttività esistenti, come Notion, Google Workspace, i CRM, contengono contesto, ma quel contesto vi è arrivato mediato dalla tastiera e dalla memoria umana. Il risultato è che la parte più preziosa dell'intelligenza, quei dettagli che sono racchiusi nei "perché", nei "chi", nei "come", e nei "quando" discussi in conversazione, viene catturata solo in minima parte. La soluzione proposta è un'interfaccia indossabile sempre attiva, in grado di raccogliere il contesto "a monte", in modo integrale e come fonte primaria di verità.

Secondo gap: il disallineamento dell'interfaccia. Xu ha tracciato una "periodizzazione" delle ere produttive: il PC con tastiera ha connesso intelligenza umana e potenza di calcolo; lo smartphone con touchscreen ha reso il calcolo portatile; l'AI è un milione di volte più potente delle forme di calcolo precedenti, ma non ha ancora un'interfaccia propria. L'utente continua a digitare e toccare schermi. La risposta è, ancora una volta, un'interfaccia indossabile e sempre pronta, che permetta di parlare con l'AI in qualsiasi momento e situazione: al mattino appena svegli, mentre si cammina, in macchina, uscendo dall'ufficio di un cliente.

Terzo gap: la passività degli agenti. Gli agenti attuali sono on-demand: aspettano che l'utente li interpelli attraverso uno schermo. Un'AI veramente proattiva ha bisogno di un canale per parlare agli esseri umani e mostrare cosa sta facendo. Questo richiede un'interfaccia di I/O tra umano e agente. La soluzione rimane la stessa: un dispositivo indossabile sempre connesso.

Plaud One: architettura della soluzione

Plaud One viene descritto come una soluzione unica composta da due elementi fisici, gli auricolari e la custodia, più un componente software desktop. L'insieme copre tre scenari di cattura: chiamate telefoniche, riunioni in presenza e conversazioni in mobilità (attraverso auricolari e custodia), oltre a riunioni online (attraverso Plaud Desktop).

Sul piano hardware, ogni auricolare monta tre microfoni MEMS e un VPU (voice pickup unit, il sensore che rileva la voce per conduzione ossea), con un raggio di cattura di circa due metri. La custodia è equipaggiata con quattro microfoni MEMS e raggiunge una distanza di cattura dichiarata di circa cinque metri per le riunioni in presenza. L'autonomia della custodia è di 25 ore in modalità registrazione continua; quella degli auricolari è di sei ore. Completano la scheda tecnica, dichiarata preliminare da Plaud, Bluetooth 5.4 con multipoint su due dispositivi, cancellazione attiva del rumore fino a 35-40 dB, certificazione IP54 per gli auricolari, 4,5 grammi per auricolare e 62,5 grammi per la custodia, 512 MB di memoria nella custodia (fino a 30 ore archiviabili), ricarica USB-C e trascrizione in 112 lingue. Il dispositivo supporta LDAC per la qualità audio.

L'elemento più caratterizzante sul piano della connettività è la eSIM integrata con connettività 4G LTE, senza necessità di configurazione con un operatore, con copertura dichiarata in progressiva espansione verso più di 80 paesi e regioni (Americhe, Unione Europea, Regno Unito, Cina, Giappone, Corea, Australia, Singapore, Medio Oriente) e inclusa senza costi aggiuntivi. Questo permette al dispositivo di rimanere connesso agli agenti anche in assenza dello smartphone nelle vicinanze.

Sul piano dell'interazione, l'utente può attivare azioni AI premendo e tenendo premuto il tasto agente sulla custodia e parlando direttamente. L'attivazione vocale hands-free tramite il comando "Hey Plaud" dagli auricolari è annunciata ma non disponibile al lancio: arriverà con un aggiornamento firmware successivo, richiede l'accesso beta a Plaud Intelligence e Plaud avverte che potrebbe non essere disponibile in tutte le lingue e regioni. È inoltre possibile inserire testo, foto, evidenziazioni e file per aggiungere contesto.

La piattaforma agente: da conversazione ad azione

Plaud ha costruito attorno al dispositivo una piattaforma denominata Plaud Intelligence, il cui ciclo operativo dichiarato si articola in quattro fasi: cattura del contesto e dell'intento, comprensione e pianificazione, azione sugli strumenti collegati e accumulo nel tempo, per cui ogni conversazione parte da un contesto più ricco della precedente.

Il flusso inizia con la trascrizione e il riassunto della conversazione. L'utente può poi interagire con AskPlaud (un'interfaccia chat) descrivendo il risultato che vuole ottenere. Il sistema analizza il contesto, pianifica e agisce attraverso connettori verso strumenti esterni: Gmail, Slack, Calendar, basi di conoscenza, CRM e altri. Per scegliere come gestire ciascun compito, l'agente si appoggia a "Skills", una libreria di flussi di lavoro, e a "Plugin", raccolte di flussi pensate per ruoli specifici. Xu ha mostrato un esempio in cui un documento veniva compilato a partire da decisioni emerse in riunione, salvato su Notion e corredato di task per i passaggi successivi.

Un secondo livello di funzionamento, su cui Plaud sta lavorando, è quello proattivo: il sistema identifica automaticamente gli intenti impliciti nelle conversazioni, cioè quelle affermazioni che celano un'azione attesa, e li esegue in autonomia, richiedendo poi l'approvazione dell'utente sul risultato finale, senza attendere un prompt esplicito.

La piattaforma supporta anche le routine: sequenze di compiti ricorrenti, come ad esempio preparazione di riunioni, aggiornamenti di progetto, follow-up, che l'utente configura una volta sola e vengono eseguite automaticamente dagli agenti.

Accanto all'offerta per singoli utenti e team, Plaud apre la piattaforma agli sviluppatori: sono previsti un server MCP e una CLI, un SDK embedded con API, la possibilità di sviluppare skill personalizzate e un framework di integrazione per agenti di terze parti costruiti sul contesto conversazionale raccolto dai dispositivi.

Casi d'uso raccolti dalla beta privata

Plaud ha condotto una beta privata con oltre 100 utenti. Xu ha citato tre profili professionali principali emersi da questa fase.

Per i dirigenti, Plaud One funziona come strumento di supporto alle decisioni: cattura ogni discussione, allinea sulle decisioni, delega con un registro chiaro e propone analisi attraverso agenti che operano come "thought partner" o coach esecutivo.

Per i professionisti delle vendite, il dispositivo converte le conversazioni con i clienti in aggiornamenti per i CRM (Xu ha citato Salesforce e HubSpot, che però non figurano tra i connettori mostrati nei materiali ufficiali) e genera email di follow-up, analisi delle trattative e proposte.

Per i consulenti, Plaud One analizza le sfide emerse nelle discussioni con i clienti e abbozza in modo proattivo presentazioni e report.

Explorer Edition: co-sviluppo prima del lancio retail

Plaud One viene lanciato non come prodotto retail di massa, ma come "Explorer Edition": una versione limitata, pensata per co-sviluppare il prodotto insieme agli utenti attraverso test nel mondo reale, con la possibilità di continuare a iterare su hardware e piattaforma software prima di un lancio commerciale completo.

L'annuncio ufficiale è fissato per il 27 agosto. I pre-ordini, in numero limitato, saranno disponibili in una selezione di mercati che include Stati Uniti, Regno Unito e diversi paesi dell'Unione Europea, Italia compresa. Le consegne sono previste nel quarto trimestre del 2026.

Il prezzo è fissato a 249,90 euro (249,99 dollari negli USA), che include 176 euro (200 dollari) in crediti Plaud riservati agli acquirenti dell'Explorer Edition. Il prezzo in euro replica la cifra in dollari, mentre i crediti sono convertiti al cambio: in proporzione, l'acquirente europeo riceve in crediti il 70% della spesa contro l'80% di quello statunitense.

Aggiornamenti ai piani di abbonamento e introduzione dei Plaud Credits

Xu ha anticipato che gli utenti Plaud esistenti riceveranno gli aggiornamenti alla piattaforma Plaud Intelligence (ovvero l'accesso alla componente agente) a partire dal quarto trimestre di quest'anno, attraverso Plaud App 4.0, che introdurrà anche un'interfaccia ridisegnata e sarà distribuita su tutti i prodotti Plaud.

Sul piano tariffario, i piani attuali rimarranno invariati nei prezzi: Starter gratuito incluso con ogni dispositivo, con 300 minuti mensili di trascrizione; Pro a 9,20 euro al mese con fatturazione annuale e 1.200 minuti; Unlimited a 18,70 euro al mese con trascrizione illimitata; Team, per ora comunicato solo in dollari, a 20 dollari per utente al mese, prezzo di lancio valido fino al 31 agosto 2026 che salirà poi a 25. A questi si affianca un nuovo sistema chiamato Plaud Credits, destinato a remunerare le azioni eseguite dagli agenti in tre ambiti: generazione di output finiti, automazione di routine ricorrenti ed esecuzione di compiti sugli strumenti collegati. I piani esistenti coprono già trascrizione, riassunto e AskPlaud; i Plaud Credits si aggiungono specificamente per il lavoro degli agenti. La dotazione di crediti per ciascun piano non è stata definita: Xu ha indicato che verrà stabilita dopo una fase iniziale in cui i primi utenti riceveranno crediti gratuiti, periodo durante il quale Plaud studierà i pattern d'uso e i costi effettivi prima di stabilire una struttura tariffaria.

Sul fronte della protezione dei dati, tema non secondario per un dispositivo che registra in continuo, Plaud dichiara la conformità a ISO 27001, ISO 27701, GDPR, SOC 2, HIPAA ed EN 18031.