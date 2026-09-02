Huawei annuncia la serie Watch GT 7: sci, ciclismo e fino a 21 giorni di batteria

Huawei ha presentato la serie Watch GT 7, con due modelli pensati per outdoor e sport invernali: rilevamento delle curve sugli sci, mappe di oltre 3.000 comprensori, avvisi vocali in bici e batteria fino a 21 giorni di autonomia

Huawei ha presentato la nuova serie Watch GT 7, uno smartwatch pensato per chi vive lo sport all'aperto senza voler rinunciare a un design curato. La gamma si divide in due modelli, Watch GT 7 e Watch GT 7 Pro, entrambi orientati a un pubblico che scia, pedala e vuole tenere sotto controllo i parametri di salute ogni mattina.

I due smartwatch della gamma Watch GT 7 di Huawei

Watch GT 7 è disponibile in due misure, 46 mm e 41 mm, con colorazioni giallo, blu e nero per la cassa più grande, azzurro, rosa e grigio perla per quella più piccola. Watch GT 7 Pro resta invece ancorato ai 46 mm, in tre varianti (giallo, verde, nero), e si distingue per una ghiera in ceramica nano-tech antigraffio abbinata a un telaio centrale in lega di titanio. Il cinturino in fluoroelastomero adotta il design HUAWEI EasyCross, pensato per restare comodo sia in ufficio sia su un sentiero di montagna.

La novità più corposa riguarda gli sport invernali. La serie introduce modalità dedicate agli sport indoor e affina il tracciamento di sci alpino e snowboard grazie a un sistema di sensori multipli che riconosce automaticamente l'attività e misura tempo attivo, altitudine e postura anche senza copertura GPS. L'orologio distingue le discese vere e proprie dal tempo passato sugli impianti di risalita o in pausa, e calcola distanza, velocità e dislivello totale.

Tramite l'app Huawei Health si possono scaricare le mappe di oltre 3.000 comprensori sciistici nel mondo e sincronizzarle sul polso, con indicazione della difficoltà delle piste. Debutta inoltre il rilevamento delle curve, che conta le sterzate brevi e medio-lunghe calcolandone il raggio, insieme al rilevamento della G-Force per misurare la forza centrifuga nelle curve strette. Completa il pacchetto Team-Up, la funzione che mostra in tempo reale posizione e prestazioni dei compagni di sciata.

Sul fronte ciclismo, Watch GT 7 genera prima della partenza un profilo dettagliato delle salite, trasmette pendenza e distanza residua durante lo sforzo e avvisa con segnali tattili e vocali chi si avvicina a una curva stretta a velocità eccessiva. Dopo l'allenamento, la funzione Workout Analysis restituisce metriche utili a evitare il sovrallenamento.

Sul versante salute, la funzione Health Insights si arricchisce di un briefing mattutino e di un Indice di prontezza fisica, che incrocia qualità del sonno, variabilità della frequenza cardiaca, stato emotivo e calorie attive bruciate in cinque livelli di recupero. Le batterie al silicio ad alta densità garantiscono fino a 21 giorni di autonomia per i modelli Pro e 46 mm, e fino a 14 giorni per il 41 mm, sempre in condizioni di uso leggero secondo i test nei laboratori Huawei. La serie supporta i pagamenti NFC tramite l'app Curve Pay ed è compatibile sia con iOS sia con Android.

HUAWEI Watch GT 7 Pro è disponibile ufficialmente in Italia dal 2 settembre, con un prezzo di 429 euro. La serie HUAWEI WATCH GT 7 è disponibile a partire dal 2 settembre su Huawei Store al prezzo di 299,00 euro per HUAWEI WATCH GT 7 e di 429,00 euro per HUAWEI WATCH GT 7 Pro. In occasione del periodo di lancio, dal 2 settembre al 18 ottobre, utilizzando il coupon AUPGRADEGT7, è previsto uno sconto di 70 euro su entrambi i modelli. Insomma, vi potete portare a casa il nuovo Watch GT 7 a soli 229,00 euro e il Watch GT 7 Pro a 359,00 euro. Puoi acquistare i nuovi prodotti su Huawei Store.