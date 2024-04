Hai bisogno di uno smartwach elegante ma non vuoi spendere molto? Ecco tutte le offerte su Apple Watch e Samsung Galaxy Watch

Occhio a questi Apple Watch SE di seconda generazione, modello 2023 in offerta, che costano poco pur offrendo quasi tutte le caratteristiche dei fratelli di prima fascia. Il modello ora più interessante? Quello con supporto Cellular, che gli permette di collegarsi a internet anche in assenza dell'iPhone. Il suo prezzo, infatti, oggi si è ribassato di molto.

Ecco una bella occasione su Amazon. Si risparmiano un po' di soldi sull'apprezzato (e vendutissimo) Apple Watch SE di seconda generazione. Stanno finendo in fretta, ma attualmente si possono fare affari sui modelli con cassa da 44 mm nei colori argento e mezzanotte, disponibili con due diversi tipi di cinturino, Sport e Sport Loop.

Con la Raccolta smart e le app ridisegnate di watchOS 10 l'utente ha più informazioni a colpo d’occhio. E con funzioni come “Rilevamento incidenti” e parametri evoluti per i tuoi workout, Apple Watch SE dà tutto quello che serve, a un prezzo di ingresso per il mondo Apple Watch decisamente interessante!

Tra le altre cose Apple Watch SE permette di pagare rapidamente con Apple Pay e aiuta a ritrovare in un attimo i propri dispositivi grazie alla funzione dedicata. Garantisce, inoltre, resistenza all’acqua fino a 50 metri. Ha cassa in tre colori e retro della cassa in tinta, creato con un processo che ne riduce l’impatto ambientale. Non mancano cinturini in tanti stili, materiali e colori tra cui scegliere, e quadranti completamente personalizzabili: si può cambiare l’aspetto del tuo orologio a seconda del momento o dell’umore.

E poi l’app Allenamento segue in tantissimi sport, con parametri evoluti che danno più informazioni sulle performance. E acquistando questi Apple Watch si hanno 3 mesi gratis di Apple Fitness+.

Questi due bellissimi smartwatch delle linee Samsung Galaxy Watch4 e Watch6 hanno ora ribassi di prezzo significativi su Amazon. Ci sono altri dispositivi dello stesso brand con prezzi validi, ma questi due sono ora i più convenienti rispetto alle varie combinazioni di colore, dimensione della cassa e supporto Bluetooth o LTE.

Quali sono le differenze tra Galaxy Watch4 e Watch6? La batteria del Watch6 43mm è più grande rispetto a quella del Watch4 46mm, con i suoi 425 mAh a fronte dei 361 del Watch4: inoltre, il Watch6 supporta la ricarica rapida, in modo tale da poter tornare al 100% di energia in modo veloce. Il Watch6 gode anche di un display più grande con una maggiore estensione dello stesso nella circonferenza del quadrante. Non mancano un'analisi del sonno più avanzata, un ottimo monitoraggio di tanti parametri della salute e un'ampia gamma di cinturini facili da smontare e rimontare.

Il SoC del Watch4, inoltre, è di tipo Exynos W920 con processo produttivo a 5 nm appositamente studiato per questo genere di dispositivi, che risulta accompagnato da 1,5 GB di RAM e da 16 GB di memoria interna. Il Watch6 invece dispone di un SoC leggermente più performante, di tipo Exynos W930, con una frequenza di 1,4 GHz, il 18% in più rispetto al prodotto di generazione precedente che si fermava a 1,18 GHz, e con più RAM, 2 GB. L'archiviazione è di tipo eMMC 5.1 da 16 GB, anche in questo caso.

In definitiva, nonostante le specifiche migliori, e considerando la differenza di prezzo, Samsung Galaxy Watch4 potrebbe rappresentare la scelta migliore, in considerazione del fatto che consente di entrare in un mondo, quello dei wearable Samsung di qualità, a un prezzo inferiore, con servizi tutto sommato comparabili.