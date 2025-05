Google presenta i nuovi occhiali smart Android XR: traduzione in tempo reale e analisi del contesto

Google ha presentato durante l'evento I/O 2025 i suoi nuovi occhiali intelligenti Android XR con integrazione Gemini AI. Dotati di fotocamera, microfoni, altoparlanti e display opzionale nelle lenti, promettono di rivoluzionare l'interazione con la tecnologia grazie a funzionalità come traduzione in tempo reale e assistenza contestuale

Google ha presentato in occasione di I/O 2025 la sua ultima interpretazione del concetto di "occhiali intelligenti", mostrando gli smart glass equipaggiati con Android XR e con l'intelligenza artificiale Gemini. Gli occhiali sono stati realizzati grazie ad una partnership tra Google e Samsung e saranno successivamente portati sul mercato con la collaborazione di Gentle Monster e Warby Parker per la realizzazione delle montature.

A differenza dei Google Glass presentati nel 2013, questa versione sembra essere maggiormente orientata alla vestibilità e all'uso nel mondo reale. L'accordo con Warby Parker prevede un impegno di 150 milioni di dollari da parte di Google, di cui metà destinata allo sviluppo del prodotto e l'altra in un potenziale investimento azionario a testimonianza della serietà con cui l'azienda di Mountain View sta portando avanti il progetto.

Gli occhiali con Android XR possono collegarsi ad uno smartphone e accedere alle applicazioni, oltre ad essere dotati di altoparlanti e di un display integrato nelle lenti per poter visualizzare informazioni contestuali. L'IA Gemini è in grado di utilizzare le fotocamere presenti negli occhiali per vedere ciò che circonda chi li indossa e fornire feedback, e Google afferma che gli occhiali "vedranno e sentiranno ciò che fai tu" in modo da comprendere il contesto e "aiutarti durante la giornata".

Sul palco del Google I/O è stata data una dimostrazione delle capacità degli occhiali Android XR di inviare messaggi agli amici, fissare appuntamenti, scattare foto e tradurre conversazioni in tempo reale. In particolare i dirigenti Shahram Izadi e Nishtha Bhatia hanno parlato rispettivamente in lingua farsi e hindi mentre gli occhiali fornivano la traduzione in tempo reale in inglese. Non tutto si è svolto senza intoppi, ma per un momento gli occhiali di entrambi hanno funzionato come previsto.

Google e i partner affermano che la disponibilità commerciale è prevista "dopo il 2025", ma che una serie di prototipi sono già in uso presso "tester fidati". Al momento non sono disponibili ulteriori dettagli sulla disponibilità, così come sui prezzi dei dispositivi.