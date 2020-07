Garmin sfrutta il sole per espandere le batterie dei propri smartwatch

Garmin ha annunciato una importante espansione della propria gamma di smartwatch delle famiglie fenix, Instinct e taxtix Delta: alcune versioni implementano ora un sistema di ricarica della batteria attraverso l'energia del sole. Non si tratta di una novità in assoluto, in quanto già nel mese di agosto 2019 Garmin aveva implementato questa tecnologia nel modello fenix 6X - Pro Solar.

La peculiarità dell'annuncio odierno è legata al numero di smartwatch che sono ora dotati di questa tecnologia, con proposte che vanno a interessare diverse tipologie di clienti tutti attenti a passare molto tempo all'aria aperta. La presenza di pannelli solari nella struttura di questo smartwatch permette, con impatti differenti, di incrementare la durata della batteria in quelle condizioni d'uso che permettano di avere copertura continua con i raggi solari.

I nuovi Garmin Instinct Solar sono concepiti per chi vive l’emozione di esperienze adrenaliniche, anche in ambiente urbano. Il risultato della combinazione tra la ricarica solare e la nuova modalità di Risparmio Energetico garantisce una durata della batteria impareggiabile: Instinct Solar infatti, in condizioni di utilizzo standard come smartwatch, garantisce fino a 24 giorni senza ricarica; autonomia che raddoppia nel caso di esposizione al sole.

Oltre alle funzioni già note, i modelli Garmin Instinct includono anche la rilevazione Pulse Ox, per monitorare il livello di ossigenazione del sangue, e la funzione Body Battery, per rilevare il livello energetico dell’utente attraverso il controllo del sonno, dell’intensità dell’allenamento e molto altro. Debutta anche il modello Instinct Solar – Surf Edition che come il nome lascia facilmente intendere è pensato per gli amanti della tavola e delle onde: permette di conoscere i dati delle maree e l’analisi automatica di onde, velocità e distanze percorse dai surfisti. I nuovi Instinct Solar e Instinct Solar – Surf Edition sono disponibili a partire da un prezzo consigliato al pubblico di 399,99 Euro.

La gamma di smartphone fenix 6 si espande con i modelli fēnix 6 – Pro Solar e fēnix 6S – Pro Solar che, integrando la tecnologia Power GlassTM, permettono un utilizzo ancora più prolungato, non solo per la navigazione terrestre e la pratica sportiva, ma anche per attività quotidiane in modalità smartwatch, come l’ascoltare musica o fare acquisti tramite la nostra soluzione di pagamento contactless Garmin Pay.

fēnix 6S – Pro Solar, modello caratterizzato da una cassa da 42 millimetri, ha un’autonomia garantita fino a 9 giorni che si estende con l’esposizione al sole del display. La batteria di fēnix 6 – Pro Solar, costruito su una cassa da 47 millimetri, garantisce in modalità smartwatch un uso fino a 16 giorni se adeguatamente ricaricato con la luce solare. Sono disponibili anche la versioni fēnix 6 e 6S Solar, che forniscono tutte le funzioni della serie PRO ma senza caratteristiche avanzate come la mappa e la possibilità di caricare musica.

Oltre alla tecnologia Solar, i fēnix 6 – Pro Solar e fēnix 6S – Pro Solar prevedono nuovi profili sport dedicati al surf, alla mountain bike e all’arrampicata indoor:

Profilo surf : i surfisti potranno tracciare la linea di ogni onda affrontata, il tempo dell’attività, la velocità massima raggiunta e l’onda più lunga cavalcata. Inoltre, durante una uscita con la tavola nelle zone “sorvegliate” dal servizio di webcam Surfline®, sarà possibile caricare l’attività sul proprio account Surfline e successivamente visualizzarne il video tramite Surfline Session™.

: i surfisti potranno tracciare la linea di ogni onda affrontata, il tempo dell’attività, la velocità massima raggiunta e l’onda più lunga cavalcata. Inoltre, durante una uscita con la tavola nelle zone “sorvegliate” dal servizio di webcam Surfline®, sarà possibile caricare l’attività sul proprio account Surfline e successivamente visualizzarne il video tramite Surfline Session™. Profilo mountain bike : grazie alla nuova funzione “Grit and Flow” i bikers potranno tenere traccia di dati specifici per il mondo off-road, tra cui il GRIT, che analizza la tipologia delle caratteristiche del tracciato, e il FLOW, che analizza la fluidità del tracciato.

: grazie alla nuova funzione “Grit and Flow” i bikers potranno tenere traccia di dati specifici per il mondo off-road, tra cui il GRIT, che analizza la tipologia delle caratteristiche del tracciato, e il FLOW, che analizza la fluidità del tracciato. Arrampicata indoor: i climber saranno in grado di monitorare il numero di “vie” effettuate, la distanza verticale percorsa, il tempo di salita, il grado di difficoltà di ogni percorso e molto altro.

La gamma Garmin fēnix 6 – Solar Edition prevede tutte le funzioni più apprezzate della serie esistente, come il monitoraggio completo del riposo, che fornisce una analisi dettagliata delle fasi di sonno leggero, profondo e REM, il livello di ossigenazione del sangue tramite Pulse Ox, Smart Notification e Garmin Pay. I nuovi Garmin fēnix 6 – Solar Edition sono disponibili a partire da un prezzo consigliato al pubblico di 749,99 Euro.

Il modello tactix Delta – Solar Edition e la sua versione Ballistics rappresentano la quarta generazione della serie di sportwatch tattici firmati Garmin. Sono stati progettati secondo lo standard militare MIL-STD-810 e utilizzano la ricarica solare per prolungare la batteria del dispositivo fino a 24 giorni grazie all’esposizione alla luce del sole.

La speciale lente Power GlassTM protegge un display da 1,4 pollici (del 36% più grande rispetto agli altri modelli della gamma tactix) per il massimo della visibilità in ogni situazione. Tra le funzioni innovative la modalità Stealth, che consente di seguire un’attività disabilitando in automatico qualsiasi condivisione di segnale esterno, e la funzione Kill Switch, per eliminare in modo immediato tutti i dati utente, compresi i percorsi e i waypoint, tramite la semplice pressione di un pulsante. Inoltre, al suo interno troviamo mappe TopoActive Europee precaricate e funzionalità di navigazione avanzate, tra cui altimetro barometrico, bussola e la compatibilità di più sistemi di navigazione satellitare globale.

Il Garmin tactix Delta – Solar Edition e Garmin tactix Delta – Solar Edition Ballistics sono disponibili a partire da un prezzo consigliato al pubblico di 1.099,99 Euro.