Garmin rinnova i bike computer con Edge 530 e 830

Il rinnovo della gamma degli orologi GPS da polso è stata molto interessante, soprattutto guardando alle caratteristiche del nuovo sportwatch Forerunner 945. In questa primavera Garmin non ha dimenticato però anche i ciclisti e qualche giorno fa aveva messo sul piatto interessanti novità anche per chi ama pedalare. Sono due i nuovi GPS bike computer con display da 2,6": Edge 530, caratterizzato da interfaccia a pulsanti ed Edge 830, che punta invece sul touchscreen. Alla base di entrambi troviamo un CPU più potente: abbinata alle mappe cartografiche permette ora di sfruttare funzioni come ClimbPro, che mostra sul display lo sviluppo altimetrico della salita che si sta affrontando in quel momento e quanto manca per raggiungere la vetta. Non solo, mette anche a disposizione il quadro complessivo di tutte quelle previste sul tracciato, in modo tale che il ciclista possa gestire nel miglior modo possibile lo sforzo e la condizione fisica. Inoltre Garmin Cycle Map è precaricata su Edge 530 ed Edge 830 e grazie alla funzione Trendline Popularity Routing, via Garmin Connect/Mobile per Edge 530 e direttamente dallo strumento per Edge 830, è in grado di fornire all’utente l’indicazione degli itinerari più praticati e quindi più sicuri da percorrere.

Per gli appassionati di mountain bike sono interessanti le nuove dinamiche di analisi tipiche del mondo off-road, tra le quali spiccano, il GRIT e il FLOW oltre al conteggio dei salti, il tempo di volo e la lunghezza degli stessi. La mappa Trailforks è precaricata nella memoria interna con indicazioni di tracciati per pedalare su single track o strade bianche. Con la funzione Forksight un pop-up apparirà sullo schermo quando ci si ferma in prossimità di bivi e deviazioni sull’itinerario che si sta percorrendo, suggerendo quale sentiero percorrere.

I due computer da bici possono trasformarsi anche in antifurto: la funzione PIN-protected bike alarm che avvisa gli utenti dello spostamento della propria bicicletta quando questi si allontanano e con Find My Edge è possibile cercare l’Edge “smarrito” nel raggio di copertura del segnale Bluetooth dello smartphone.

I nuovi computer per il ciclismo Edge consentono di monitorare il proprio stato di forma durante l’uscita in bicicletta: analizzando la quota e la temperatura sono in grado di fornire informazioni sul proprio stato di acclimatamento in un preciso momento. Gli strumenti forniscono un’analisi dettagliata e precisa delle zone in cui si è lavorato nei precedenti allenamenti, in modo da ottenere le giuste indicazioni per migliorare la propria preparazione tramite il widget Training Load Balance, il dato EPOC e la frequenza respiratoria. Oltre a questi dati, forniscono anche potenza, dinamiche del ciclismo, VO2 max e rilevamento dei tempi di recupero se connessi al sensore di potenza Vector® 3 o a una fascia cardio compatibile. Sono inoltre associabili ai nuovi sensori wireless Speed Sensor 2 e Cadence Sensor 2 che permettono di tenere traccia di velocità, distanza e cadenza di pedalata.

Edge 530 ed Edge 830 hanno una batteria con una durata fino a 20 ore con il GPS attivo. I nuovi Garmin Edge 530 ed Edge 830 saranno disponibili a partire da maggio in diverse opzioni bundle, per ciclismo e mountain bike, a un prezzo consigliato al pubblico che parte da 299,99 euro fino a 499,99 euro.