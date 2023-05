Garmin Approach S70, il nuovo smartwatch da golf per migliorare il proprio gioco

Garmin è un'azienda indubbiamente poliedrica: nata inizialmente come realtà concentrata sui navigatori satellitari, ha nel corso del tempo sviluppato e affinato le proprie tecnologie GPS per realizzare una vasta serie di prodotti e soluzioni capaci di rispondere alle esigenze di una variegata platea di pubblico, a cominciare dagli sportivi.

Sulle pagine di Hardware Upgrade abbiamo per lo più trattato Garmin in riferimento ai prodotti pensati per gli appassionati del running, come il recente Garmin Forerunner 265, per i quali la conoscenza dei dati relativi al posizionamento, alla velocità, alla cadenza di passo e via discorrendo rappresenta una risorsa di particolare valore per il miglioramento della propria prestazione.

Del resto la miniaturizzazione resa possibile dal progresso tecnologico ha portato alla diffusione e disponibilità di sensori quali giroscopi ed accelerometri che hanno permesso un'importante evoluzione tecnica di numerose discipline sportive, proprio grazie alla maggior conoscenza di dati relativi alle prestazioni e al gesto atletico degli sportivi.

All'interno dell'offerta Garmin si trova già da tempo un ecosistema di prodotti dedicato al mondo del golf, una disciplina che nel Bel Paese è probabilmente ancora poco conosciuta tra il pubblico più ampio ma praticata da circa 94 mila giocatori. Con un gesto atletico di particolare complessità tecnica (sono richieste infatti buone capacità fisiche in particolare di forza veloce ed esplosiva, di coordinazione, mobilità, di equilibrio e senso del ritmo) e con le numerose variabili esterne che possono condizionare il successo di un colpo, il golf è indubbiamente uno sport in cui la conoscenza del dato e, da esso, la compilazione di un accurato resoconto statistico, può consentire di approntare un preciso percorso di allenamento e miglioramento per raggiungere i propri obiettivi, ambizioni e aspettative.

L'ecosistema Garmin per il golf vede l'ingresso dello sportwatch Approach S70: presentato ufficialmente nel contesto del Golf Club Le Rovedine di Noverasco, alle porte di Milano, si tratta di un nuovo indossabile che mette a disposizione una serie di funzioni per accompagnare il golfista lungo il percorso con il duplice scopo di aiutarlo a divertirsi di più, ma anche a migliorare le proprie prestazioni.

All'interno di Approach S70 si trova, per esempio, il Virtual Caddie che, come un vero e proprio caddie, accompagna il giocatore lungo tutto il percorso suggerendo quale bastone utilizzare tra i 14 della sacca per eseguire il prossimo colpo, il tutto sulla base dei dati registrati in precedenza e quindi le statistiche di distanza relative a ciascun bastone.

Utile per divertirsi fuori gara è invece la funzione PlaysLike Distance, che non solo offre l'indicazione della distanza da compiere compensandola a seconda che si debba giocare un colpo in salita o in discesa, ma che si arricchisce ora anche dei dati relativi alle condizioni meteo e in particolare alla densità dell'aria e alla direzione e intensità del vento.

Approach S70 contiene le mappe di oltre 43 mila campi da golf sparsi in tutto il mondo, con i parametri fondamentali delle buche di ciascun campo. Partendo dall'analisi delle foto satellitari e integrando con le informazioni fornite dai golf club, Approach S70 mette a disposizione per ogni buca la sua lunghezza, il posizionamento e la distanza dagli ostacoli (laghetti, corsi d'acqua, bunker di sabbia e fuori limite del campo), così da facilitare al giocatore l'analisi della strategia da attuare anche per un campo mai giocato in precedenza. Le mappe sono riprodotte graficamente e a colori sul display AMOLED di Approach S70, che risulta leggibile con chiarezza anche alla luce del sole.



Ma oltre agli "ausili" per il gioco, come dicevamo, Approach S70 è in grado di fornire una statistica puntuale ed accurata delle proprie prestazioni di gioco (numero di colpi effettuati, distanze coperte con ciascun colpo e bastone) e della condizione del proprio swing, il gesto atletico che nel golf ha lo scopo di muovere il bastone nella maniera corretta per impattare la pallina nel modo migliore così da compiere la maggior distanza possibile in relazione alle caratteristiche fisiche del giocatore. I sensori presenti in Approach S70 permettono di tracciare il percorso del bastone così da poter individuare, meglio se assistiti da un istruttore PGAI, i difetti tecnici e le strade più opportune per correggerli. Combinare le statistiche di gioco con le condizioni atletiche permette quindi in ultima analisi di capire quali siano i punti deboli del proprio gioco su cui lavorare, ma anche i punti forti su cui fare leva per ottenere risultati sempre migliori.

Il nuovo Garmin Approach S70 può essere integrato con gli altri prodotti già esistenti all'interno dell'ecosistema Garmin per il golf, come ad esempio lo Swing Radar Approach R10, che permette di tracciare il volo della pallina e di misurare una serie di parametri come l'angolo di lancio, la velocità dell'impatto, la velocità e l'asse di rotazione della pallina stessa e molti altri dati utili per il golfista esigente, oppure i sensori Approach CT10 pensati per essere inseriti all'estremità dell'impugnatura del bastone così da semplificare e automatizzare le operazioni di scelta e indicazione del bastone utilizzato.

Il nuovo indossabile è proposto in due differenti misure con cassa da 47mm e con cassa da 42mm, in questo caso con una livrea accattivante dedicata al pubblico femminile, costituito in Italia da oltre 24 mila golfiste. L'orologio assicura fino a 20 ore di autonomia in modalità GPS e fino a 16 giorni in modalità smartwatch, e contiene inoltre numerosi profili sport che consentono di monitorare la propria attività fisica anche lontani dal campo da golf.

Non mancano poi le funzioni comuni a tutti gli indossabili Garmin, come la ricezione delle notifiche dello smartphone, la possibilità di effettuare pagamenti tramite Garmin Pay o l'ascolto di musica tramite Spotify, Deezer o Amazon Music tramite l'abbinamento a cuffie e auricolari wireless.



Garmin Approach S70 è già disponibile sul mercato ad un prezzo che parte da 699,99 Euro per la versione con cassa da 42mm, mentre per la versione con cassa da 47mm il listino indica 749,99 Euro.