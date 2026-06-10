EssilorLuxottica produrrà occhiali smart in Italia dal 2027: nuovo polo industriale in Veneto

EssilorLuxottica produrrà in Italia i suoi primi occhiali smart a partire dal 2027. Le nuove linee nasceranno nello stabilimento di Agordo grazie a investimenti in tecnologie, impianti e formazione. L'azienda punta a rafforzare innovazione, filiera produttiva e leadership nel mercato degli smart glasses

EssilorLuxottica ha annunciato un importante passo nella propria strategia industriale legata ai dispositivi indossabili. A partire dal 2027, infatti, il gruppo avvierà in Italia le prime attività produttive dedicate agli smart eyewear, rafforzando il ruolo del Paese all'interno dei propri piani di sviluppo tecnologico e manifatturiero.

L'iniziativa nascerà nello stabilimento di Agordo, in provincia di Belluno, dove verranno realizzate le prime linee produttive dedicate agli occhiali intelligenti. Il progetto è stato definito in collaborazione con le organizzazioni sindacali e rappresenta un'evoluzione del percorso condiviso avviato negli ultimi anni attraverso il contratto integrativo aziendale e i successivi accordi programmatici sottoscritti tra le parti.

Per rendere possibile questa nuova fase industriale, l'azienda ha previsto investimenti significativi destinati all'acquisto di impianti e macchinari, oltre che alla formazione e allo sviluppo delle competenze necessarie per gestire una produzione altamente innovativa. L'obiettivo iniziale sarà quello di sperimentare e consolidare processi produttivi dedicati a una categoria di prodotti destinata a diventare sempre più rilevante nel mercato tecnologico globale.

L'impatto strategico di avere in Italia la produzione di Essilux

Secondo il presidente e amministratore delegato Francesco Milleri, la decisione rappresenta una scelta di forte valore sia dal punto di vista strategico sia da quello industriale. Il progetto punta infatti a creare un ecosistema capace di sostenere innovazione, qualità produttiva e rapidità nell'esecuzione, elementi considerati fondamentali per competere in un settore in rapida crescita.

Milleri ha inoltre sottolineato come il successo dell'iniziativa dipenderà dalla collaborazione tra tutte le realtà coinvolte. Azienda, lavoratori, organizzazioni sindacali e istituzioni saranno chiamati a contribuire alla costruzione di un sistema integrato in grado di valorizzare tecnologie avanzate, professionalità specializzate e una filiera produttiva efficiente.

La scelta di localizzare la produzione degli smart glasses ad Agordo conferma anche la centralità del territorio veneto nelle strategie di EssilorLuxottica. L'investimento non punta soltanto ad ampliare la capacità produttiva del gruppo, ma anche a rafforzarne la leadership in un comparto considerato tra i più promettenti dell'intera industria tecnologica.