Amazfit GTR 3 Pro e GTR 2 in offerta con coupon: ecco perché sono da comprare se siete alla ricerca di un ottimo smartwatch

Gli smartwatch di Amazfit sono eleganti e pieni di caratteristiche, simili ai top di gamma delle marche più rinomate, pur costando molto meno. Oggi, grazie a questi coupon da attivare in pagina , i modelli GTR 3 Pro e GTR 2 sono particolarmente convenienti.

Cosa cambia dall'uno all'altro? Il GTR 3 Pro è il modello top di gamma, con il display più grande della serie, ovvero da 1,45″ e con vetro curvo, il che garantisce una migliore visualizzazione da qualsiasi angolazione. Vanta anche una maggiore autonomia rispetto al modello GTR 2, di 12 giorni contro 11 (batteria da 450 mAh), mentre la risoluzione del display è più alta, 480 x 480 pixel contro 454 x 454 pixel. È anche più leggero, pesando solamente 32 grammi, mentre il GTR 2 pesa 39 grammi.

Sulla serie GTR 3, inoltre, Amazfit ha introdotto il sistema operativo Zepp OS, che mette a disposizione un'interfaccia utente rinnovata e molte nuove funzionalità. Anche il GTR 2 ha lo schermo curvo, il che lo contraddistingue dalla prima generazione. Si tratta di uno schermo AMOLED da 1,39 pollici. Parliamo di uno smartwatch sia per mancini che per destrorsi, con grado di impermeabilità uguale a quello del GTR 3 Pro, ovvero di 5 ATM, quindi entrambi possono essere immersi in acqua fino a 50 metri di profondità. Oltre alla misurazione della SpO2, questi smartwatch si occupano anche di monitoraggio del livello di stress e della qualità del sonno, con display chiari e facilmente leggibili con una densità di pixel di 326 ppi nel caso del GTR 2 e di 331 ppi nel caso del GTR 3 Pro.