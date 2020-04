Xiaomi si scatena e presenta i nuovi Redmi Note 9 e 9 Pro ma anche Mi Note 10 Lite. Eccoli

Xiaomi decide di annunciare oggi, durante un evento online a livello globale, tre nuovi smartphone Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 9 e Mi Note 10 Lite. Insieme al nuovissimo Mi Smart Standing Fan 1C che permetterà di combattere il caldo in arrivo. Ecco tutti i prodotti.

Xiaomi Redmi Note 9 Pro e Note 9

La serie Redmi Note offre alcuni degli smartphone di fascia media più interessanti sul mercato e i numeri delle vendite che li caratterizzano non sono da meno con oltre 110 milioni di unità vendute in tutto il mondo. Insieme al recente lancio di Redmi Note 9S, la nuova gamma di smartphone Redmi Note continua ad aumentare i suoi modelli con un design e un’innovazione all’avanguardia mantenendo però sempre un prezzo competitivo.

Per quanto riguada i due nuovi Redmi Note 9 Pro e Note 9 ecco che si caratterizzano per una configurazione quad camera nella parte posteriore con un obiettivo principale da 64MP di Redmi Note 9 Pro pronto a catturare secondo l'azienda immagini nitide e ad altissima risoluzione in tutte le condizioni di luce. A questo si aggiunge l'obiettivo ultra grandangolare da 8MP per le immagini di gruppo di grandi dimensioni. Non finisce qui perché è presente anche un obiettivo macro da 5MP e un sensore di profondità da 2MP che vanno dunque a completare la fotocamera posteriore, permettendo agli utenti di scattare primi piani con effetti bokeh. Anteriormente invece Redmi Note 9 Pro possiede una fotocamera ''in display'' da 16MP che permetterà dunque di scattare selfie con la nuova modalità anche di slow motion che cattura video al rallentatore.

Redmi Note 9 invece a livello fotografico vede la presenza di una fotocamera principale da 48MP e un obiettivo ultra grandangolare da 8MP. A questi si aggiungono anche un obiettivo macro da 2MP e il sensore di profondità da 2MP. Una fotocamera da 13MP è posizionata in-display in modo da massimizzare le dimensioni dello schermo frontale.

A livello tecnico ecco che i due smartphone vedono la presenza di due chipset diversi. Da una parte Redmi Note 9 Pro possiede il processore di Qualcomm, lo Snapdragon 720G che lavora fino a clock a 2,3GHz, garantendo esperienze ultraveloce e di livello grazie alla costruzione con tecnologia di elaborazione a 8nm che garantisce efficienza energetica. Redmi Note 9 Pro è dotato anche di un motore a vibrazione lineare sull’asse Z per un’esperienza utente più equilibrata. La vibrazione lineare sull’asse Z crea 120 effetti di vibrazione a seconda dell’azione dell’utente, incluse diverse vibrazioni per foto, screenshot, notifiche, impostazioni dell’orologio e altro ancora.

Redmi Note 9 possiede invece un processore MediaTek Helio G85 che lo rende il primo smartphone al mondo dotato del nuovo chipset. È inoltre composto da una CPU 2x A75 2.0GHz, 6x A55 1.8GHz e un ARM G52 MC2 con circa 1000MHz e una GPU Manhattan 3.0 a circa 25 fps, che offre prestazioni quotidiane fluide.

Redmi Note 9 Pro è dotato di un elegante DotDisplay da 6,67” senza notch. Un sensore per le impronte digitali montato lateralmente rende il dispositivo più facilmente accessibile, mentre il nuovo design del modulo della fotocamera frontale assicura un’esperienza utente diversa e coinvolgente. Redmi Note 9, invece, sfoggia un aspetto nuovo grazie all’immersivo DotDisplay da 6,53” protetto da un Gorilla Glass 5 anteriormente. Sia Redmi Note 9 Pro che Redmi Note 9 sono dotati di una serie di altre feature come l’NFC ma anche un jack per cuffie da 3,5 mm e un sensore IR.

Redmi Note 9 Pro si presenta in tre colorazioni: Interstellar Grey, Tropical Green e Glacier White. Per chi preferisce invece Redmi Note 9 è possibile scegliere tra tre colori: Midnight Grey, Forest Green, Polar White.

Redmi Note 9 Pro e Redmi Note 9 Pro saranno disponibili in Italia entro la fine di maggio. Configurazioni, prezzi, disponibilità e canali di vendita per il mercato italiano saranno comunicati nelle prossime settimane. Di fatto sappiamo al momento che Redmi Note 9 Pro sarà disponibile a livello globale nella versioni da 6GB+64GB e 6GB+128GB a partire da 269 dollari, mentre Redmi Note 9 nelle versione da 3GB+64GB e 4GB+128GB a partire da 199 dollari.

Xiaomi Mi Note 10 Lite

Arriva anche il nuovo Xiaomi Mi Note 10 Lite che offre agli utenti un display di qualità premium e una quad camera dall’esperienza versatile. Il display è un AMOLED 3D curvo da 6,47” e un retro in vetro curvo 3D per la migliore usabilità, utilizzando al contempo un sensore di impronte digitali su schermo più sottile, ma comunque reattivo per lo sblocco istantaneo.

Mi Note 10 Lite presenta anche una quad camera versatile da 64MP che racchiude un sensore Sony IMX686 e sensori dedicati per foto ultra-grandangolari, scatti macro ravvicinati e ritratti. Sul fronte delle performance, Mi Note 10 Lite monta la piattaforma Qualcomm Snapdragon 730G per offrire un’esperienza mobile fluida e una batteria da 5.260mAh per due giorni di utilizzo con una sola carica. Viene anche fornito un caricabatteria rapido da 30W in ogni scatola.

Mi Note 10 Lite sarà disponibile in Italia a partire da metà maggio su mi.com in tre colorazioni: Glacier White, Midnight Black e Nebula Purple e nella variante da 6GB+64GB al prezzo di 369,99 euro. Inoltre, sarà possibile acquistare la versione da 6GB+128GB in Glacier White e Midnight Black in esclusiva con VODAFONE al prezzo di 399,99 euro con un piano tariffario dedicato che sarà comunicato nei prossimi giorni.

Mi Smart Standing Fan 1C

Infine presentato anche il nuovo Mi Smart Standing Fan 1C un device semplice, elegante e ideato per offrire una fresca brezza per tutta l’estate. Presenti sette pale costruite su misura capaci di permettere al dispositivo un flusso d’aria forte, ma omogeneo. Gli utenti possono scegliere tra due modalità, sleep e standard, e tre tipi di impostazioni della velocità del flusso d’aria, a seconda delle proprie esigenze di rinfrescamento.

L’altezza è regolabile e consente agli utenti di scegliere se posizionarlo a terra o sul tavolo, offrendo una maggiore flessibilità per godersi dell’aria fresca da ogni angolo della stanza. Inoltre, Mi Smart Standing Fan 1C è silenzioso, grazie a un livello di rumorosità pari a 37,2dB. Gli utenti possono controllare il ventilatore da remoto utilizzando l’app Mi Home ed è anche compatibile con Google Assistant e Amazon Alexa.

Mi Smart Standing Fan 1C arriverà sul mercato italiano nel mese di luglio. Prezzo e canali di vendita saranno comunicati prossimamente.