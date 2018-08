Xiaomi presenta Poco F1: lo smartphone più economico con Snapdragon 845

Xiaomi ha appena introdotto il tanto discusso Pocophone F1 durante un evento a Nuova Delhi, in India. Si tratta di un modello progettato per diversificare la line-up del produttore cinese con proposte che hanno un ancor superiore rispetto ai modelli tradizionali venduti con il brand originale. Poco F1 viene descritto come lo smartphone più economico in circolazione con Snapdragon 845, e ha un prezzo di partenza di 20.999 INR, poco meno di 260€ al cambio attuale.



Clicca per ingrandire

Il display di Poco F1 è un LCD IPS dalla diagonale di 6,18" a risoluzione Full HD+ con un aspect-ratio di 18.7:9 (quindi 2246x1080 pixel). La parte frontale non ha tasti fisici, ed è presente - come ormai tradizione vuole - il notch sulla parte superiore che crea due "orecchie" ai due lati. Fra i sensori qui presenti c'è anche un sensore ad infrarossi, che serve a rendere più affidabile lo sblocco via riconoscimento del volto come sistema di autenticazione.

Il pannello viene protetto da una lastra di vetro Gorilla Glass, anche se la compagnia non ha specificato di quale versione. Fiore all'occhiello del nuovo Poco F1 è comunque lo Snapdragon 845 integrato, nonostante il basso prezzo di listino. Il SoC viene abbinato ad un comparto memorie da 6 o 8 GB di RAM, mentre i tagli di storage presenti al lancio saranno tre in India: 64, 128 e 256 GB. Sulla parte posteriore troviamo due fotocamere da 12 + 5 MP, con obiettivo f/1.9.

Sul piano hardware è probabile che sia lo stesso setup di Xiaomi Mi 8, con il sensore principale che è il Sony IMX363. Sulla parte frontale, lungo la tacca, c'è anche una fotocamera da 20 MP con obiettivo f/2.0. Per quanto riguarda il software lo smartphone utilizza al primo avvio la MIUI 9.6 proprietaria basata su Android Oreo, personalizzata nello specifico per lo smartphone. Si chiama, di fatto, MIUI for Poco, e implementa un nuovo tema di base che ricorda Nova Launcher.

Secondo quanto sottolineato dalla società lo smartphone dovrebbe ricevere la MIUI 10 basata su Android Pie già entro i prossimi tre mesi. Molto interessanti anche le specifiche della batteria integrata: Poco F1 integra un'unità da 4.000 mAh con supporto alla ricarica rapida Quick Charge 3.0 attraverso l'adattatore da 18W proposto in dotazione. Sono due gli speaker (in configurazione stereo) inseriti nella scocca, uno sulla parte inferiore, e l'altro nella capsula telefonica.

Poco F1 implementa anche la tecnologia LiquidCool, che dovrebbe garantire prestazioni elevate anche sul lungo periodo con i videogiochi 3D, e mantenere basse le temperature delle componenti integrate. Lo smartphone verrà proposto in tre varianti di colore diverse: Graphite Black, Steel Blue e Rosso Red. E c'è anche una quarta opzione, definita Armored Edition, che usa una scocca posteriore in Kevlar per una migliore resistenza ai graffi e un grip superiore.

I prezzi partono da 20.999 INR, come abbiamo già detto, per la versione da 6/64 GB. Di seguito riportiamo tutti i prezzi delle diverse varianti con il corrispettivo in Euro:

Poco F1 6/64 GB - 20.999 Rupie indiane / 260€

- 20.999 Rupie indiane / 260€ Poco F1 6/128 GB - 23.999 Rupie indiane / 300€

- 23.999 Rupie indiane / 300€ Poco F1 8/256 GB - 28.999 Rupie indiane / 360€

- 28.999 Rupie indiane / 360€ Poco F1 Armored Edition 8/256 GB - 29.999 Rupie indiane / 370€

La fase di vendita avrà inizio il 29 Agosto sul sito mi.com e Flipkart, con uno sconto di lancio di 1.000 Rupie indiane. Il lancio globale sarà invece il 27 Agosto, e in quella data conosceremo anche i dettagli su disponibilità e prezzo anche negli altri paesi del mondo.