Xiaomi e Leica: un'intervista doppia per scoprire i dettagli della collaborazione

Xiaomi 14 e ancora di più Xiaomi 14 Ultra hanno mostrato quanto sia salda la collaborazione tra Xiaomi e Leica, con un comparto fotografico di grande qualità. Abbiamo approfittato del Mobile World Congress 2024 per creare un'intervista doppia per scoprire di più del dietro le quinte della partnership, dal punto di vista di Leica e da quello di Xiaomi.

In particolare abbiamo messo sul piatto quattro domande per Pablo Acevedo Noda, Head of Development & Engineering Mobile Leica, e Daniel Desjarlais, Director of Communications Xiaomi:

1 - Quanto tempo fa è cominciata la collaborazione tra Leica e Xiaomi? Quanto ci è voluto ad arrivare ai primi prodotti in commercio?

2 - Su quali aspetti si è focalizzata la collaborazione: hardware, sensore, ottica, software?

3 - Quali benefici possono avere gli utenti Xiaomi che acquistano uno smartphone con fotocamera Leica?

4 - La creazione del Xiaomi x Leica Optical Institute era prevista fin dall'inizio o è un'idea nata in corso d'opera?

Due approcci diversi tra Leica e Xiaomi

Sebbene, naturalmente, le risposte si sovrappongano in parte, è stato interessante il diverso punto di vista delle due aziende: una con più di 100 anni di storia e l’altra molto più giovane. Il progetto di collaborazione tra Leica e Xiaomi ha cominciato a prendere vita nel 2021 con lo Xiaomi 12 Ultra disponibile solo per il mercato cinese; nel 2022 è arrivato il primo prodotto disponibile per il mercato internazionale.

Per arrivare ai primi prodotti co-ingegnerizzati è stato dunque necessario attendere un anno. Generalmente lo sviluppo di un nuovo smartphone richiede dai 9 a 12 mesi, ma essendoci di mezzo una partnership il tempo per la creazione è andato nella direzione del periodo più lungo. Questo perché lo sviluppo congiunto ha interessato molti aspetti del telefono, abbracciando - naturalmente - sensori e ottiche, ma anche l'interfaccia software e la gestione di tutto il flusso di creazione dell'immagine, passando quindi anche dal processore e dall'ISP. Non basta avere, ad esempio, i sensori e le ottiche migliori del mondo, ma per ottenere buone foto serve che tutte le componenti (hardware e software) lavorino all'unisono.

Se per un'azienda come Xiaomi queste tempistiche sono il pane quotidiano, Leica ha dovuto imparare a essere molto più flessibile e veloce, rispetto ai propri tempi, che nel caso dello sviluppo di una nuova fotocamera vedono passare anche alcuni anni. Xiaomi ha imparato molto da Leica nel campo dell'ottica e della fotografia, ma dal lato suo Leica ha assorbito molte competenze sulla fotografia computazionale (e il pixel binning visto per la prima volta su una fotocamera full frame come Leica M11 è un indizio chiaro), ma è stata in grado anche di migliorare i processi aziendali interni.

Alcuni passi fondamentali avvengono già nella parte embrionale del progetto: ad esempio la decisione di includere o meno uno stabilizzatore ottico OIS all'interno di uno o più moduli fotocamera influenza il design di tutto il telefono, in termini di spazio, batteria, hardware necessario.

Tutto lo sviluppo ha lo scopo di permettere agli utenti che scelgono uno smartphone Xiaomi con fotocamera sviluppata con Leica di scattare in modo molto semplice fotografie di alta qualità, paragonabili a quelle che potrebbero ottenere con una macchina fotografica.

È interessante notare come la creazione del Xiaomi x Leica Optical Institute non fosse una cosa prevista dall'inizio, ma abbia preso vita nel corso della collaborazione, come modo per stringere tra i due marchi un legame ancora più duraturo e che possa durare nel tempo.