Xiaoice: come Microsoft ha creato una fidanzata virtuale con le sue tecnologie IA

Xiaoice è nato come chatbot ma nel corso del tempo è diventato sempre più simile a un assistente virtuale completo, rimpiazzando in Cina e altre nazioni asiatiche Cortana, dismessa in oriente alla fine dello scorso anno. Si basa su un sistema di intelligenza artificiale molto avanzato messo a punto da alcuni dei principali veterani del settore. Xiaoice, dopo aver debuttato in Cina, è diventata così popolare da approdare in altre nazioni come Giappone e Indonesia.

Xiaoice: in Cina la nuova Cortana viene considerata una fidanzata virtuale

Xiaoice è stata inizialmente svelata nel 2014 da un piccolo team di ricercatori del progetto Microsoft Bing, il noto motore di ricerca di Redmond. Xiaoice, che in cinese significa "Piccolo Bing", ha immediatamente conquistato le attenzioni del pubblico cinese, che l'ha subito individuata come una fidanzata virtuale.

Modellata sulla personalità di una ragazza adolescente, Xiaoice mira ad aggiungere un elemento più umano e sociale al classico chatbot. Nel corso del tempo Xiaoice è stata ulteriormente sviluppata e ha tratto vantaggio dalle più recenti tecnologie di intelligenza artificiale alla base di Bing: è ora in grado di comprendere gli stati d'animo dei suoi utenti e soddisfare i loro bisogni, raccontare all'occorrenza delle storie, cantare, ma anche riferire le notizie e fornire le previsioni del tempo.

Nelle varie fasi di gestazione, il progetto ha coinvolto alcuni degli scienziati più prestigiosi nel mondo dell'IA, che vanno da Lu Qi, che è entrato a far parte di Baidu, il Google cinese, come direttore operativo; a Harry Shum, ex dirigente dell'unità di ricerca e intelligenza artificiale di Microsoft che ora fa parte del consiglio di amministrazione dell'app di notizie News Break. Jing Kun, anch'egli coinvolto nel progetto Baidu, è un altro degli esperti di IA ad aver lavorato su Xiaoice.

Che, come quasi tutti i prodotti occidentali che sbarcano in Cina, ha dovuto affrontare la pressante macchina della censura locale. Nel 2017, infatti, Xiaoice è stata rimossa da Tencent QQ, il più popolare programma di messaggistica istantanea in Cina, accusata di diffondere messaggi politicamente sensibili.

Microsoft ha affermato che Xiaoice ha una portata di 660 milioni di utenti e 450 milioni di dispositivi intelligenti a livello globale. Il chatbot ha trovato applicazioni in aree come finanza, automotive, mercato immobiliare, design, arte e moda, con la capacità di poter fare "inferenze sul contesto, la tonalità della voce dell'utente e le sue emozioni e reagire in maniera adeguata".