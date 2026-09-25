WINDTRE migliore operatore in Italia come copertura 5G: gli ultimi dati nPerf

nPerf ha premiato WINDTRE: l'operatore ha oggi la migliore copertura 5G in Italia mentre TIM guida per quanto riguarda la diffusione del 4G a livello nazionale: ecco tutti i dati dell'indagine

La nuova analisi di nPerf sullo stato delle reti mobili in Italia conferma una crescita della copertura del 5G con WINDTRE che ne guida la diffusione sul territorio nazionale.

I dati di nPerf

Dalle ultime rilevazioni di nPerf emerge come TIM sia leader in Italia per copertura del 4G, con un punteggio del 97,43%. Per quanto riguarda il 5G, invece, è WINDTRE a ottenere il punteggio più alto, arrivando fino all'84,92% (mentre per il 4G sfiora il 97%).

Iliad occupa la seconda posizione nella classifica 5G, con un indice nPerf del 77,97%, mentre è quinta per quanto riguarda la rete 4G, con il 96,24%. TIM, che come abbiamo visto guida il mercato per il 4G, è solo quarta per il 5G, con un indice nPerf pari a 74,39%.

Vodafone si colloca alla terza posizione per la copertura 5G, con un indice nPerf del 76,87%, mentre per il 4G ottiene la seconda posizione, con il 97%. Fastweb, per cui non ci sono dati relativi al 5G, ottiene un punteggio di 96,92% per il 4G, piazzandosi al terzo posto.

Da segnalare anche sostanziali differenze a livello regionale. La Lombardia offre la migliore copertura 5G (82,9%), mentre la Sardegna la più bassa (62,9%). L'immagine di seguito riassume i dati relativi alla copertura delle reti mobili 5G rilevata da nPerf.

Sébastien de Rosbo, Direttore Generale di nPerf, sottolinea: "Il mercato italiano della connettività mobile mostra una progressione costante della copertura 5G, pur mantenendo una rete 4G già molto matura e capillare su tutto il territorio".

Per tutti i dettagli relativi all'indagine è possibile leggere il report completo di nPerf che offre un quadro completo in merito alle rilevazioni effettuate.