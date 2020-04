WindTre down: problemi con le comunicazioni in tutta Italia. Cosa sta succedendo?

Migliaia le segnalazioni che stanno giungendo dagli utenti WindTre i quali stanno avendo disservizi in molte zone del territorio nazionale da qualche minuto. A riportare il quadro della situazione è il sito downdetector.it, in cui è possibile notare l'aumento delle segnalazioni oggi. Al momento in cui scriviamo sembra che la problematica sia estesa un po' in tutta Italia con situazioni anomale al Nord, al Centro e un po' meno al Sud con maggiore intensità nella zona della Lombardia e dell'Emilia Romagna ma anche in Umbria e Toscana oltre al Lazio e la Campania.

WindTre down: cosa non funziona

Al momento non è chiara la reale entità del problema anche se gli utenti di WindTre dichiarano di avere problemi sia con le chiamate, in uscita che in entrata ma anche con la connettività internet o con l'invio degli SMS. Gli utenti che riportano i problemi citano anche l'impossibilità di mettersi in contatto con il numero di assistenza 133. Aggiorneremo l'articolo quando la situazione verrà ripristinata o se riceveremo una nota ufficiale da parte della compagnia.

Nel frattempo segnalateci nei commenti se avete problemi anche voi con la rete Windtre e chiaramente in quale città o paese avete questi tipi di problemi.