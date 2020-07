WhatsApp, una valanga di novità in arrivo sull'app di messaggistica: eccole tutte

WhatsApp è l'app di messaggistica più utilizzata al mondo con oltre due miliardi di persone che attivamente conversano e scambiano contenuti multimediali con amici, parenti, colleghi e semplici contatti. L'azienda, da anni ormai, perfeziona continuamente migliorie per tenere il passo con i tempi e, soprattutto, per contrastare la sempre più agguerrita concorrenza da diversi fronti. Fra queste migliorie arriveranno presto gli sticker animati, come vi avevamo anticipato a questo indirizzo.

Fra i media che possono essere condivisi su WhatsApp ci sono gli sticker, o adesivi, che rappresentano una forma per esplicitare il proprio stato d'animo in maniera creativa. A differenza di altre app WhatsApp consente di condividere ufficialmente solo sticker statici, mentre quelli animati potranno essere scaricati direttamente dall'app solo in seguito all'installazione degli aggiornamenti ufficializzati nelle scorse ore. Purtroppo, però, WhatsApp non ha dato tempistiche precise.

Gli sticker animati arrivano ufficialmente su WhatsApp

Gli adesivi non sono quindi una novità su WhatsApp, visto che l'app consente di inviarli e riceverli ormai da parecchio tempo, e gestirli anche da fonti di terze parti. Con la novità, però, diventa possibile scaricare adesivi animati direttamente dallo store dell'applicazione, attraverso una procedura più affidabile rispetto a quella possibile oggi a tutto vantaggio della qualità. La funzione è già apparsa per i primi utenti sulle ultime beta del client per iOS e Android.

Stando a voci non confermate ancora ufficialmente l'azienda starebbe lavorando anche all'implementazione di adesivi con riproduzione in loop, anche se la funzionalità non è stata ancora introdotta sui client del servizio, neanche nelle varianti sperimentali.

Le altre novità in arrivo su WhatsApp

L'azienda ha ufficializzato nelle scorse ore anche altre diverse novità, fra cui l'arrivo dei codici QR (anch'essi apparsi sulle versioni beta da parecchio tempo) per condividere il proprio account, la modalità scura anche su WhatsApp Web e WhatsApp Desktop, e anche altre novità minori. Le elenchiamo tutte così come riportate sul blog ufficiale di WhatsApp:

sticker animati : gli sticker sono sempre più usati per comunicare su WhatsApp, e i nostri utenti ne inviano miliardi ogni giorno. Stiamo implementando nuovi pacchetti di sticker animati sempre più divertenti ed espressivi

codici QR : con le nuove funzioni, aggiungere un nuovo contatto sarà ancora più semplice. Per aggiungere un nuovo contatto, ti basterà inquadrare il suo codice QR. Non dovrai più inserire il numero manualmente

modalità scura per WhatsApp Web e Desktop : l'amatissima modalità scura ora arriva anche sul computer

miglioramenti alle videochiamate di gruppo : ora che è possibile avviare una videochiamata con 8 partecipanti, abbiamo reso più facile concentrarsi su un partecipante alla volta. Ti basterà tenere premuto il suo video per visualizzarlo a schermo intero. Abbiamo aggiunto anche un'icona del video nelle chat con un massimo di 8 partecipanti, così potrai avviare una videochiamata di gruppo con un solo tocco

lo stato arriva anche su KaiOS: gli utenti KaiOS ora hanno a disposizione la funzione che permette di condividere gli aggiornamenti allo stato per 24 ore

Quando arriveranno tutte queste novità su WhatsApp?

Come abbiamo già scritto, purtroppo, il team di WhatsApp non è stato preciso sulle tempistiche entro cui arriveranno le novità. Sul blog si legge che sono previste per le "prossime settimane", per gli utenti che aggiorneranno il client alle ultime versioni disponibili al download.