WhatsApp e la condivisione dei dati con Facebook: la società fa chiarezza

Dopo aver modificato i termini e le politiche sulla privacy, consentendo la condivisione dei dati con Facebook, WhatsApp sta ora rassicurando gli utenti facendo chiarezza su quello che fattivamente dobbiamo attenderci dalla novità. La scorsa settimana WhatsApp ha iniziato a informare gli utenti degli aggiornamenti ai termini di servizio e alla politica sulla privacy dell'app, novità che comunque non dovrebbero coinvolgere gli utenti italiani. Ne avevamo parlato qui.

Gli accordi aggiornati, a cui gli utenti devono acconsentire per continuare a utilizzare WhatsApp, danno esplicitamente alla società madre Facebook l'accesso a una grande quantità di dati degli utenti. Sebbene WhatsApp condivida da anni alcuni dati degli utenti con Facebook, c'è una novità abbastanza profonda: l'aggiornamento infatti obbliga tutti gli utenti ad accettare il data sharing con Facebook, inclusi quelli che in passato avevano scelto di rinunciare alla condivisione dei dati.

Lo scopo è, al solito, il miglioramento dell'esperienza d'uso sul social network di Zuckerberg, integrando in maniera più capillare il servizio di messaggistica sulla piattaforma social e, infine, fornire un'esperienza più coerente agli utenti dei due servizi. Una delle destinazioni d'uso dei dati di WhatsApp potrebbe essere la proposta di annunci mirati su Facebook, con quest'ultima che porterebbe un consistente beneficio economico dall'acquisizione del client di messaggi.

WhatsApp e il data sharing con Facebook: l'azienda fa chiarezza

L'avviso apparso su WhatsApp è stato però riportato dai media in tutto il mondo e non è stato accolto proprio positivamente, a tal punto che dalla divulgazione della novità c'è stata una vera diaspora a vantaggio dei concorrenti, primi fra tutti Signal e Telegram, che hanno registrato dati di crescita importantissimi negli scorsi giorni. Proprio per questo, forse, WhatsApp ha deciso di chiarire la situazione attraverso post sulle piattaforme social e sul sito ufficiale.

We want to address some rumors and be 100% clear we continue to protect your private messages with end-to-end encryption. pic.twitter.com/6qDnzQ98MP — WhatsApp (@WhatsApp) January 12, 2021

L'azienda tiene a precisare che "l'aggiornamento delle politiche sulla privacy non influisce sulla privacy dei messaggi con amici e familiari", aggiungendo alcune note anche sulle FAQ su come affrontare i problemi di privacy relativi alla condivisione di dati con Facebook. Qui si legge che né WhatsApp, né Facebook, hanno accesso ai messaggi privati degli utenti, e anche tutte le conversazioni audio e video rimangono totalmente private. I registri degli utenti relativi a messaggi o chiamate rimangono anch'essi privati, e non vengono salvati in remoto. Lo stesso accade con posizioni condivise, informazioni di contatto e partecipazione ai gruppi, dati che rimangono tutti assolutamente privati e posseduti solo ed esclusivamente dai diretti interessati.

WhatsApp afferma inoltre che la maggior parte dei dati condivisi con Facebook deriva dalla comunicazione con le aziende che utilizzano servizi di hosting Facebook o dopo aver utilizzato servizi di commercio proprietari come gli Shop. In entrambi i casi WhatsApp potrebbe condividere con Facebook i dati d'uso dell'app, e usarli per mostrare annunci mirati agli utenti. Nella nuova comunicazione apparsa sui social, però, è chiaro che WhatsApp si è concentrata su quanto non condivide con la società madre, e non su quanto in realtà condivide.

Nelle nuove FAQ, ad esempio, non viene evidenziato che - come si legge nell'informativa sulla privacy aggiornata - WhatsApp condivide con Facebook alcune informazioni sul dispositivo e le interazioni dell'utente, come ad esempio l'indirizzo IP e "altre informazioni" non meglio specificate da nessuna parte. Sono comunque novità che non dovrebbero riguardare direttamente gli utenti italiani. Possiamo dormire ancora sonni tranquilli, quindi, almeno per il momento.