WhatsApp down in Italia e nel mondo, problemi anche su Instagram | AGGIORNATO

Moltissimi utenti WhatsApp stanno segnalando in questi minuti disservizi diffusi non solo in Italia, ma anche in diversi paesi del mondo. Il problema si manifesta per tutti in modo simile: non appena si accede all'app e si cerca di inviare un messaggio, non compare neanche il primo segno di spunta (in alcuni casi solo il primo, ma il messaggio non viene recapitato). Inoltre, risulta chiaramente impossibile ricevere messaggi dall'app. Anche su Instagram, inoltre, diversi utenti stanno segnalando disservizi diffusi, ma in maniera meno decisa rispetto all'app di messaggistica.

WhatsApp down in Italia, problemi anche su Instagram

La situazione può essere monitorata attraverso il sito Down Detector in cui al momento in cui scriviamo il numero di segnalazioni ha superato la soglia delle 80 mila. I primi problemi sono apparsi intorno alle ore 20 del 3 aprile, con la problematica che è apparsa sin da subito abbastanza importante. Dopo poche decine di minuti l'impennata, con la situazione che non sembra ancora essere rientrata anche se sembrano esserci timidi segnali di recupero (ore 20.50). WhatsApp sembra essere offline sia nella sua parte mobile sia in quella desktop, e ci sono problemi anche per altre app di Meta.

Alcuni utenti stanno segnalando, infatti, problemi anche su Instagram, con diversi tipi di errori. Su X in molti si lamentano di non poter caricare o condividere contenuti nelle storie, e neanche commentare, oltre a una generale lentezza del servizio durante l'esperienza di uso. In alcuni post si legge che il disservizio può essere scambiato per un generico problema alla linea internet di casa, ma in realtà le cause sono da ricercare altrove. La portata del disservizio sull'app di condivisione foto e video sembra, comunque, molto inferiore rispetto a quella di WhatsApp. Si può seguire ogni evoluzione su Down Detector a questa pagina.

I problemi non sembrano essere confinati solo in Italia, ma diffusi in tutto il mondo con diverse testate da molteplici paesi che stanno riportando la notizia (almeno relativamente ai problemi su WhatsApp). Aggiorneremo la pagina con ulteriori novità qualora ne vengano a galla o nel caso in cui l'azienda diffonda un comunicato. Nel frattempo non possiamo che consigliarvi di passare ad un'altra piattaforma.