WhatsApp doveva cambierà per quanto riguardava la sua privacy e quella nei confronti dei suoi utenti dallo scorso 15 maggio 2021. Gli utenti erano stati avvisati che se non avessero accettato le modifiche sulla privacy, avrebbero visto cambiarsi il proprio account e soprattutto sarebbero accorse delle limitazioni su si esso nell'uso quotidiano. Ebbene se in un secondo momento, la società di Zuckerberg, aveva fatto un parziale passo indietro ora si scopre che effettivamente anche chi non accetterà le nuove regole sulla privacy potrà comunque continuare ad usare il proprio account senza alcuna limitazione.

WhatsApp: non cambia nulla per chi non accetta le nuove regole?

"Viste le recenti discussioni con diverse autorità ed esperti di privacy, vogliamo chiarire che non limiteremo le funzionalità di WhatsApp per chi non ha ancora accettato l'aggiornamento".

È questo il messaggio dell'azienda che spiega e conferma effettivamente che nulla cambierà relativamente al non aver accettato le nuove regole sulla Privacy imposte con i cambiamenti dello scorso 15 maggio. Il nuovo approccio di WhatsApp è dunque quello di un dietrofront che arriva dopo mesi di polemiche riguardanti la modifica delle politiche sulla condivisione dei dati tra WhatsApp e Facebook. Una novità che in realtà avrebbe riguardato solamente i messaggi inviati agli account business su WhatsApp, ma che era stata comunicata sicuramente male dal servizio di Zuckerberg e che aveva animato milioni di utenti.

Dunque chi non ha accettato le nuove regole obbligatorie dallo scorso 15 maggio non si vedrà l'account limitato o bloccato, come inizialmente previsto dall'azienda di Menlo Park. Non dovrà fare nulla ma di fatto il servizio di messaggistica ha deciso di eliminare ogni tipo di limitazione che dovevano essere applicate agli account degli utenti entro lo scorso 15 maggio. L'azienda però fa sapere che la maggior parte degli utenti aveva di fatto già aderito alla campagna sulle nuove regole di privacy accettandole. In tutto il mondo però le polemiche che minacciavano addirittura di bloccare l'applicazione di messaggistica se questa non fosse tornata sui propri passi hanno fatto desistere il colosso a confermare i cambiamenti.

A tutti gli utenti che non hanno accettato i rinnovamenti delle condizioni sulla privacy verrà riproposta la possibilità di farlo, ma il rifiuto comunque non comporterà più l'esclusione dal servizio. L'esperto di comunicazione di Facebook spiega: "Continueremo a ricordare agli utenti della possibilità di accettare l'aggiornamento, anche quando decidono di utilizzare funzioni rilevanti come la comunicazione con un business che riceve supporto da Facebook. Speriamo che questo approccio rinforzi la scelta che tutti gli utenti hanno sia che vogliano o meno interagire con un business".