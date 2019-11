Vodafone "down": problemi di rete in Liguria e parte del Nord e Centro Italia, ecco cosa accade

Pioggia di segnalazioni in queste ore da parte di utenti Vodafone che segnalano disservizi in alcune zone del territorio nazionale. Come sempre di riferimento è il sito downdetector.it, in cui è possibile notare l'aumento delle segnalazioni oggi. Al momento in cui scriviamo sembra che la problematica riguardi in particolare le zone della Liguria, ma anche Lombardia, alcune aree del Veneto e del centro Italia.

Vodafone down: cosa non funziona

Gli utenti che riportano i problemi citano soprattutto un malfunzionamento nella connettività di rete con nessun tipo di segnale presente sul terminale in uso. Aggiorneremo l'articolo quando la situazione verrà ripristinata o se riceveremo una nota ufficiale da parte della compagnia.

AGGIORNAMENTO ORE 18:30: In alcune aree si segnala anche malfunzionamento della linea fissa, non solo mobile. Il problema, causato dalle avverse condizioni meteo di queste ore, continua a riguardare in particolare la Liguria da Ponente a Levante e pare essere non di facile soluzione. I tecnici sono già al lavoro ma ancora non è possibile sapere quando la rete sarà ripristinata alla piena funzionalità.

Nel frattempo segnalateci nei commenti se avete problemi anche voi con la rete Vodafone e chiaramente in quale città o paese avete questi tipi di problemi.