vivo X80 Pro: ecco dal vivo il top di gamma con 4 fotocamere Zeiss

Ieri vivo ha lanciato anche in Europa, in un evento a Berlino, il suo nuovo top di gamma vivo X80 Pro, smartphone che fa leva su un nutrito comparto fotografico per spiccare nella massa dei telefoni Android.

Un cameraphone top di gamma, garantito da Zeiss:

Hardware al top

vivo X80 Pro è uno smartphone basato su Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, accompagnato da RAM LPDDR5 di 12 GB e memoria UFS 3.1 da 256 GB, caratterizzato da pannello da 6,78" E5 Samsung AMOLED HDR10+, accreditato di 1500 candele su metro quadro di picco e 120 Hz di refresh rate. Il display è accreditato di risoluzione WQHD+ 3200x1400 pixel e densità di 517 ppi.

All'interno del corpo troviamo una batteria da 4.700 mAh, che però può essere ricaricata con tecnologia FlashCharge da 80 W, ma soprattutto FlashCharge Wireless da 50 W.Tra le particolarità del telefono la certificazione IP68 contro polvere e acqua.

Sempre maggiori modalità di scatto marchiate Zeiss

È stato soprattutto il comparto fotografico quello messo in luce dall'evento berlinese, che si è tenuto allo Zeiss-Großplanetarium, in cui è stato possibile ripercorrere anche alcune delle tappe fondamentali dello storico marchio tedesco della fotografia.

Scatto in modalità Night Mode

Zeiss ha contribuito con la sua esperienza alla progettazione del quadruplo modulo fotocamera posteriore, ma ha avuto un ruolo fondamentale anche nell'interfaccia software, dove si sono moltiplicate le modalità di scatto targate Zeiss.

A livello hardware ecco come sono divise le quattro fotocamere, tutte caratterizzate dalla presenza del trattamento superficiale antiriflesso delle lenti Zeiss T+ Coating:

50MP, GNV, F1.57, 23mm, 85°, 1/1.31”, 1.2μm, PDAF+OIS, 1G+6P Lens

48MP, IMX598, F2.2, 14mm 114° Super Wide-Angel/ 3.5cm Super Macro, 1/2”, 0.8μm, PDAF, 6P Lens

12MP, IMX663, F1.85, 50mm Portrait, Gimbal+OIS, 1/2.93”, 1.22μm, PDAF, 2x optical zoom, 6P Lens

8MP, F3.4, 1/4.4”, 125mm, 1.0μm, PDAF+OIS, 5x Optical zoom, 4P Lens, up to 60x Hyper-zoom

Le immagini delle fotocamere sono gestite dal processore d'immagine vivo V1+, anche sfruttando la scienza colore Zeiss Natural Color. Le modalità di scatto che imitano gli obiettivi della storia Zeiss ora includono Biotar, Distagon, Sonnar e Planar e per foto e video includono anche la modalità Cinematic, che mima il comportamento delle ottiche anamorfiche cinematografiche, con tanto di sfocato con punti luce ovali.

Le caratteristiche di vivo X80 Pro sono da vero top di gamma, ma anche il prezzo non sarà da meno: il nuovo smartphone sarà disponibile nel colore Cosmic Black in Italia a partire da fine giugno, ad un prezzo suggerito di 1.299€ presso i principali negozi di elettronica e online.