Il nuovo Vivo X Fold 6 è ufficiale e arriverà anche in Italia: ecco tutte le specifiche del nuovo pieghevole dell'azienda che punta a diventare un riferimento del settore della fotografia mobile

La gamma di smartphone Vivo si arricchisce ancora con il lancio del nuovo Vivo X Fold 6, appena svelato ufficialmente in Cina. Il nuovo pieghevole di Vivo vuole diventare il nuovo punto di riferimento per la fotografia nel mondo dei dispositivi pieghevoli, come sottolineato dalla stessa azienda. Vivo ha anche confermato che il suo pieghevole arriverà in Italia "entro il 2026".

Il nuovo pieghevole di Vivo vuole stupire

Vivo X Fold 6, sulla scia del successo di X300 Ultra, vuole conquistare gli utenti con il suo comparto fotografico, realizzato in collaborazione con ZEISS. Lo smartphone ha tre fotocamere posteriori con una fotocamera principale ZEISS da 200 MP, un teleobiettivo ZEISS APO da 50 MP, una fotocamera ultra-grandangolare ZEISS da 50 MP e il chip proprietario vivo BlueImage Imaging Chip V3+. C'è anche il supporto all'accessorio Telephoto Extender Gen 21 con lunghezza focale equivalente a 200 mm.

Come già confermato nei giorni scorsi dall'azienda, il pieghevole può contare sul SoC MediaTek Dimensity 9500 e sulla batteria BlueVolt da 7.000 mAh di capacità, con supporto alla ricarica rapida da 80 W e alla ricarica wireless da 40 W.

Il display pieghevole da 8,02 pollici mentre il display esterno è da 6.51 pollici. Entrambi i pannelli sono LTPO a 120 Hz e con luminosità di picco di 5000 nit. L'ampio display pieghevole viene sfruttato con la modalità "seriale" che consente di eseguire cinque app (una in una schermata principale e le altre quattro in schermate secondaie). C'è anche la modalità "parallela" per eseguire quattro app contemporneamete.

Il Vivo X Fold 6 arriverà in Europa, Italia compresa, nel corso del 2026. Ulteriori dettagli saranno rivelati successivamente.