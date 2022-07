V-Juice, un caricatore wireless sottilissimo che cerca finanziamenti su Indiegogo

La ricarica wireless di dispositivi come gli smartphone cerca da qualche anno di trovare il suo spazio nelle nostre case, finora con alterne fortune. Da tempo si parla di un futuro senza cavi, tra implementazioni più o meno evolute e avveniristiche. Al momento, chi ha uno smartphone che supporta la ricarica senza fili deve ricorrere a basette, talvolta ingombranti, su cui appoggiare il dispositivo.

La startup tedesca V-Juice vuole cambiare le cose con quella che ha definito "la stazione di ricarica wireless più sottile del mondo": si parla di un pad da un 1 solo millimetro. Fondata 4 anni fa e sita a Monaco, V-Juice vede in Tilman Roeder la sua figura cardine: CEO e fondatore dell'azienda, ha un passato in OSRAM ed Ericsson Antenna. Il primo prototipo di V-Juice fu presentato nel 2018 alla fiera dell'elettronica di Monaco ed evento dopo evento è stato affinato grazie al feedback ricevuto.

Realizzato in collaborazione con AK Stamping, questo caricatore wireless a induzione (basato sullo standard Qi) punta a integrarsi con gli ambienti casalinghi ma non solo: Roeder immagina un futuro in cui V-Juice potrà essere posizionato sui tavolini di un bar o un ristorante, permettendo così di appoggiare lo smartphone e ricaricarlo in caso di necessità durante un'uscita con gli amici o la famiglia.

"Come molte altre persone, in passato ho avuto spesso il problema di uscire di casa con lo smartphone dotato di un'autonomia limitata", ci ha spiegato Roeder per illustrarci l'idea dietro a V-Juice.

"L'obiettivo è affrontare una situazione ricorrente che viviamo un po' tutti: mettiamo lo smartphone sul comodino, luogo in cui abbiamo i vari cavi di ricarica, ma poi arriva una chiamata o un messaggio: stacchiamo il telefono e andiamo sul divisano, per poi lasciarlo sul tavolino accanto al divano".

"Dopo essermi ritrovato un giorno a una fiera a non poter acquistare il biglietto dall'app a causa dello smartphone scarico ho deciso di comprare un caricabatterie wireless e metterlo sul tavolino accanto al divano. Poi è tornata a casa mia moglie e, per farla breve, non ha gradito il nuovo dispositivo perché, a suo dire, mancava di estetica e deturpava la casa. Così ho deciso di lavorare a una soluzione per integrare la tecnologia in armonia con l'interno".

V-Juice è quindi il protagonista di una nuova campagna di crowdfunding su Indiegogo. Disponibile in 5 colori e 3 stili - ma tecnicamente personalizzabile - V-Juice è in attesa di brevetto e funziona con gli smartphone più popolari. Il dispositivo ricarica a 5 watt perché l'idea è quello di installarlo in luoghi dove lo smartphone "riposa", quindi dove sta a lungo, ma eventuali versioni future potrebbero supportare una ricarica più veloce qualora i clienti evidenziassero questa necessità.