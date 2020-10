TIM regala Giga illimitati ai clienti del Piemonte e della Liguria colpiti dal maltempo. Come averli

Arriva una buona notizia da parte di TIM che per tutti gli utenti colpiti in questi ultimi giorni dal maltempo in Liguria e Piemonte. L'operatore infatti ha deciso di regalare per un mese a partire da questi giorni, Giga illimitati ossia la navigazione internet senza alcun costo e senza dunque intaccare i bundle degli utenti che sono residenti appunto in Liguria e Piemonte, regioni maggiormente colpite dalle forti piogge che hanno causato alluvioni e disastri in molti paesi.

TIM: come avere i Giga illimitati gratis

La gara di solidarietà di TIM ai suoi clienti di Piemonte e Liguria colpiti dal maltempo dunque è già partita e l'operatore sta già inviando a tutti i residenti di queste zone un SMS in cui viene menzionata la promozione ''Giga illimitati'' per un mese ossia fino al 4 novembre 2020.

“TIM sostiene i clienti che risiedono nelle zone colpite dal maltempo: continuiamo a lavorare per garantire il servizio in tutte le aree interessate, abbiamo attivato gratuitamente sulla tua linea mobile Giga Illimitati per navigare in internet senza limiti fino al 4 Novembre 2020”.

Questo il testo dell'SMS che appunto gli utenti che potranno avere Giga illimitati riceveranno o hanno già ricevuto da parte di TIM. In questo caso è palese dunque che l'attivazione della promozione avverrà in modo del tutto automatico alla ricezione del messaggio sul proprio smartphone. E in modo altrettanto automatico, la promozione verrà disattivata dal 4 novembre 2020. Un piccolo aiuto in un momento di difficoltà.