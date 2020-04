"TIM: ecco la fibra ottica a 200Mbps in quasi 400 nuovi comuni d'Italia. La lista"

TIM grazie al decreto Cura Italia introdotto con l'emergenza COVID-19 che stiamo vivendo, ha deciso di ammodernare le infrastrutture dedite alla linea fissa. Ecco che in questo caso permette di portare la fibra ottica a 200 Mbps in tante regioni riuscendo ad arrivare addirittura fino ai 382 comuni colpiti. Una mano dal cielo che permetterà a più utenti di poter navigare in modo più veloce ma soprattutto, per alcuni, di poter proprio navigare visto che tanti si lamentano quotidianamente per la mancanza di rete nel proprio Comune.

TIM: ecco la lista dei comuni con la Fibra a 200Mbps

Quello che vuole fare TIM è permettere a tutti o almeno ai più di poter navigare a velocità consone a quelle dei "tempi moderni". Ecco che per farlo sta provvedendo ad installare centinaia di nuovi armadietti FTTC direttamente su strada di molteplici comuni italiani. Il lavoro di potenziamento riguarda numerose Regioni Italiane come quelle della Toscana, Marche, Emilia Romagna ma anche Lazio, Umbria e molte altre. Non solo perché l'intenzione di TIM è quella anche di coprire i Comuni non toccati dalla fibra ottica a 200Mbps con la tecnologia ultrabroadband FWA ossia il sistema ibrido di collegamenti con cavo e senza cavo.

Ecco la lista di tutti i Comuni in Italia che avranno il potenziamento della banda Ultralarga di TIM:

Emilia Romagna:

Alto Reno Terme;

Castiglione dei Pepoli;

Gaggio Montano;

Grizzana Morandi;

Imola;

Loiano;

Mordano;

Ozzano dell’ Emilia;

Pianoro;

Val Samoggia;

Vergato;

Bondeno;

Comacchio;

Ferrara;

Lagosanto;

Vigarano Mainarda;

Voghiera;

Longiano;

Bomporto;

Campogalliano;

Camposanto;

Carpi;

Castel Franco Emilia;

Formigine;

Marano sul Panaro;

Mirandola;

Modena;

Savignano sul Panaro;

Albareto;

Collecchio;

Lesignano de’ Bagni;

Medesano;

Parma;

Sala Baganza;

Salsomaggiore Terme;

Sormolo Mezzani;

Traversetolo;

Calendasco;

Caorso;

Carpaneto Piacentino;

Castell’Arquato;

Castelvetro Piacentino;

Cortemaggiore;

Gropparello;

Lugagnano Val d’Arna;

Piacenza;

Podenzano;

Ponte dell’ Olio;

San Giorgio Piacentino;

San Pietro in Cerro;

Sarmato;

Travo;

Vernasca;

Vigolzone;

Ziano Piacentino;

Conselice;

Ravenna;

Boretto;

Campegine;

Casalgrande;

Casina;

Poviglio;

Reggio nell’Emilia;

Reggiolo;

Scandiano;

Maiolo;

Montefiore Conca;

Novafeltria;

Poggio Torriana;

Rimini;

Saludecio;

San Clemente;

San Leo;

Talamello.

Toscana:

Bagno a Ripoli;

Barberino di Mugello;

Barberino Tavarnelle;

Borgo San Lorenzo;

Calenzano;

Cerreto Guidi;

Empoli;

Figline e Incisa Valdarno;

Firenzuola;

Gambassi Terme;

Marradi;

Montaione;

Pelago;

Pontassieve;

Rignano sull’Arno;

Rufina;

San Casciano in Val di Pesa;

Scarperia e San Piero;

Vaglia;

Anghiari;

Bucine;

Capolona;

Castel Focognano;

Castel San Niccolò;

Castiglion Fibocchi;

Monterchi;

Pratovecchio Stia;

Sansepolcro;

Subbiano;

Talla;

Civitella Paganico;

Gavorrano;

Grosseto e Scansano;

Bibbona;

Cecina;

Piombino;

Rosignano Marittimo e Suvereto;

Altopascio;

Bagni di Lucca;

Borgo a Mozzano;

Coreglia Antelminelli;

Montecarlo;

Piazza al Serchio;

Pietrasanta e Porcari;

Casola in Lunigiana;

Filattiera;

Fivizzano;

Pontremoli;

Tresana e Villafranca in Lunigiana;

Bientina;

Calcinaia;

Casciana Terme Lari;

Castelfranco di Sotto;

Crespina Lorenzana;

Peccioli;

Pomarance;

San Giuliano Terme;

San Miniato;

Santa Croce sull’Arno;

Terricciola;

Massa e Cozzile;

Monsummano Terme;

Quarrata;

Sambuca Pistoiese e San Marcello Piteglio;

Asciano;

Monteriggioni;

Monticiano;

Poggibonsi e San Gimignano.

Marche:

Agugliano;

Corinaldo;

Cupramontana;

Jesi;

Mergo;

Monte Roberto;

Montemarciano;

Osimo;

Poggio San Marcello;

Polverigi;

Rosora;

Serra de’ Conti;

Serra San Quirico;

Trecastelli;

Acquaviva Picena;

Ascoli Piceno;

Castel di Lama;

Castorano;

Grottammare;

Monteprandone;

San Benedetto del Tronto;

Altidona;

Campofilone;

Fermo;

Montegiorgio;

Montegranaro;

Pedaso;

Petritoli;

Porto Sant’Elpidio;

Rapagnano;

Sant’Elpidio a Mare;

Torre San Patrizio;

Appignano;

Civitanova Marche;

Corridonia;

Loro Piceno;

Macerata;

Pollenza;

Ripe San Ginesio;

Treia;

Belforte all’Isauro;

Colli al Metauro;

Fano;

Fermignano;

Lunano;

Macerata Feltria;

Mercatino Conca;

Montecerignone;

Montecalvo in Foglia;

Monteciccardo;

Piandimeleto;

Piobbico;

Sassofeltrio;

Urbino e Vallefoglia.

Umbria:

Bettona;

Campello sul Clitunno;

Citerna;

Collazzone;

Fratta Tadina;

Massa Martana;

Perugia;

San Giustino;

Spoleto;

Torgiano;

Acquasparta;

Montecastrilli;

San Gemini;

San Venanzo e Terni.

Lazio:

Arsoli;

Fiumicino;

Montelanico;

Montelibretti;

Morlupo e Saracinesco;

Acquafondata;

Aquino;

Arce;

Ausonia;

Broccostella;

Campoli Appennino;

Castelliri;

Castro Dei Volsci;

Ceccano;

Ceprano;

Cervaro;

Coreno Ausonio;

Esperia;

Ferentino;

Fontana Liri;

Fontechiari;

Morolo;

Piglio e San Biagio Saracinisco;

Latina;

Aprilia;

Castelforte;

Formia;

Minturno;

Sperlonga e Terracina;

Antrodoco;

Borgo Velino;

Cottanello;

Forano;

Greccio;

Montopoli di Sabina;

Montasola;

Petrella Salto;

Rocca Sinibalda e Varco Sabino;

Acquapendente e Bagnoregio.

Abruzzo:

L’ Aquila;

Pescina;

San Benedetto dei Marsi;

Tagliacozzo;

San Giovanni Teatino;

Ortona;

Pollutri;

Casalbordino;

Collecorvino;

Farindola;

Penne;

Picciano;

Pianella;

Torricella Sicura;

Castellato;

Teramo;

Montorio al Vomano;

Sant’ Omero;

Canzano;

Torano Nuovo.

Molise:

Bojano;

Colle d’Anchise;

Ferrazzano;

Montenero di Bisaccia;

Palata;

San Giacomo degli Schiavoni;

San Massimo;

Sepino;

Spinete;

Ururi e Vinchiaturo;

Agnone;

Belmonte del Sannio;

Capracotta;

Civitanova del Sannio;

Carpinone;

Filignano e Poggio Sannita.

Sicilia:

Bolognetta;

Cerda;

Giardinello;

Gratteri;

Lascari;

Mezzojuso;

Montelepre;

Montemaggiore Belsito;

Petralia Soprana;

Pollina;

Prizzi;

San Cipirello;

Sclafani Bagni;

Torretta;

Valledolmo;

Villafrati;

Agrigento;

Alessandria della Rocca;

Calamonaci;

Cammarata;

Santa Elisabetta;

Santa Margherita di Belice;

Santo Stefano Quisquina;

Montedoro;

Serradifalco;

Aci Bonaccorsi;

Belpasso;

Camporotondo Etneo;

Castel di Iudica;

Mazzarrone;

Nicolosi;

Valverde;

Assoro;

Villarosa;

Alì Terme;

Brolo;

Capri Leone;

Castell’Umberto;

Francavilla Di Sicilia;

Furci Siculo;

Gaggi;

Graniti;

Librizzi;

Longi;

Mandanici;

Merì;

Militello Rosmarino;

Nizza Di Sicilia;

Pagliara;

Piraino;

Roccalumera;

Roccavaldina;

San Piero Patti;

Santa Marina Salina;

Sant’Alessio Siculo;

Sant’Angelo di Brolo;

Saponara;

Spadafora;

Ucria;

Valdina;

Venetico;

Buccheri;

Gibellina;

Salemi;

Santa Ninfa;

Vita.

Sardegna: