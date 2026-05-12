The Android Show 2026: tutte le novità per l'ecosistema mobile annunciate da Google

Dal debutto di Android 17 alle funzioni avanzate di Gemini 3.1 in Chrome, Google ha annunciato diverse novità nella seconda edizione dello show. L'obiettivo sembra trasformare lo smartphone in un agente intelligente capace di gestire file tra ecosistemi diversi, editare video professionali e limitare il junk-scrolling

In occasione dell'edizione del 2026 di The Android Show, Google ha anticipato le novità di Android prima del keynote di lancio della Google I/O. Oltre alle novità che vi presentiamo qui di seguito c'è dell'altro, fra cui Gemini Intelligence, il nuovo Googlebook e alcune novità di Android per il mondo auto.

L'era agentica di Android: Gemini 3.1 trasforma il sistema operativo

Google ha delineato il futuro del robottino verde durante l'I/O Edition 2026, segnando il passaggio definitivo da un sistema operativo passivo a un vero e proprio "intelligence system". Al centro di questa metamorfosi c'è Gemini 3.1, il modello più avanzato integrato direttamente in Chrome per Android a partire dal prossimo mese. L'integrazione punta a estendere il concetto di assistenza testuale: l'assistente IA ora abita la toolbar del browser, permettendo di interrogare le pagine web, riassumere articoli complessi o fornire spiegazioni dettagliate senza dover cambiare applicazione.

Toccando l'icona di Gemini nella toolbar, l'assistente compare nella parte inferiore dello schermo per offrire supporto immediato nella gestione dei contenuti digitali. È in grado di sintetizzare articoli estesi, chiarire concetti articolati e fornire risposte contestuali basate sulla pagina web attualmente visualizzata. Grazie all'integrazione con l'ecosistema Google, lo strumento può inoltre interagire direttamente con i servizi di produttività per inserire appuntamenti nel calendario, archiviare note su Keep o recuperare informazioni specifiche all'interno di Gmail.

Un'altra grande novità è rappresentata da auto browse, una funzione di navigazione "agentica" che automatizza i compiti più tediosi. Sfruttando i dati contestuali, come la conferma di un biglietto, Chrome può cercare e prenotare autonomamente un parcheggio tramite servizi come SpotHero o aggiornare ordini ricorrenti su piattaforme e-commerce come Chewy. Per i compiti più sensibili, come pagamenti o post sui social media, il sistema è progettato per richiedere sempre una conferma esplicita, mantenendo le protezioni di sicurezza già presenti su desktop contro minacce come il prompt injection.

Sul fronte creativo, l'integrazione del modello Nano Banana espande le potenzialità multimediali permettendo la generazione istantanea di visual personalizzati e la conversione di testi in infografiche. L'assistente consente inoltre di intervenire su immagini esistenti per modificarne gli elementi, offrendo soluzioni avanzate come l'inserimento virtuale di oggetti all'interno di ambienti reali.

L'integrazione di Gemini in Chrome inizierà il suo rollout negli Stati Uniti a partire dalla fine di giugno, richiedendo dispositivi dotati di sistema operativo Android 12 o superiore e una memoria RAM minima di 4 GB. Parallelamente, la funzione Auto browse sarà accessibile esclusivamente agli utenti abbonati alle versioni AI Pro e Ultra, mantenendo le medesime limitazioni geografiche statunitensi e i requisiti tecnici legati alla versione dell'OS.

Creatività e multimedia: Android 17 sfida i professionisti

Con l'arrivo di Android 17, Google punta con decisione al mercato dei creator, ottimizzando l'intera pipeline di acquisizione e pubblicazione.

La collaborazione con Meta ha portato l'integrazione nativa dell'Ultra HDR e della stabilizzazione video avanzata su Instagram per i dispositivi flagship. Secondo i dati basati sul framework Universal Video Quality (UVQ), la qualità dei video caricati dai nuovi dispositivi Android è ormai pari o superiore a quella del principale concorrente.

Per chi lavora con il video, le novità sono sostanziali:

Screen Reactions: Questa funzione permette di registrare contemporaneamente se stessi e lo schermo del dispositivo, facilitando la creazione di video reazioni o guide senza dover ricorrere a software esterni. Debutterà sui dispositivi Pixel durante l'estate.

Edits App : Include strumenti di "smart enhance" per l'upscaling delle immagini e la separazione sonora tramite IA. Quest'ultima è in grado di identificare e isolare tracce audio specifiche (vento, rumore, musica) per esaltare la voce del creator.

: Include strumenti di "smart enhance" per l'upscaling delle immagini e la separazione sonora tramite IA. Quest'ultima è in grado di identificare e isolare tracce audio specifiche (vento, rumore, musica) per esaltare la voce del creator. Formato APV (Advanced Professional Video) : Un nuovo standard video professionale ad alta efficienza di archiviazione, sviluppato con Samsung per dispositivi come il Galaxy S26 Ultra e il vivo X300 Ultra.

: Un nuovo standard video professionale ad alta efficienza di archiviazione, sviluppato con Samsung per dispositivi come il Galaxy S26 Ultra e il vivo X300 Ultra. Adobe Premiere: Il software di editing professionale arriverà ufficialmente su Android in estate, offrendo template ed effetti esclusivi per la creazione di YouTube Shorts direttamente dall'app.

Abbattere le barriere: Quick Share e migrazione da iOS

Google ha reso il protocollo Quick Share compatibile con AirDrop per i telefoni supportati, partendo dai Pixel e allargandosi a partner come Samsung, OPPO, OnePlus, Xiaomi e HONOR. Per i dispositivi non compatibili, è ora possibile generare un QR code che abilita il trasferimento immediato verso iOS sfruttando il cloud.

Anche il passaggio da iPhone a un nuovo Android è stato completamente rivisto in collaborazione con Apple. Il nuovo processo wireless permette di migrare non solo contatti e foto, ma anche password, messaggi, layout della homescreen e persino il trasferimento della eSIM. Questa procedura debutterà inizialmente sui dispositivi Samsung Galaxy e Google Pixel nel corso dell'anno.

Benessere digitale e nuove interazioni

Google ha, inoltre, introdotto Pause Point per combattere l'uso compulsivo dello smartphone. A differenza dei classici timer facilmente ignorabili, questa funzione impone una pausa di 10 secondi all'apertura di app distraenti.

Durante questo intervallo, l'utente può eseguire esercizi di respirazione o visualizzare suggerimenti per app alternative, come gli audiolibri. Per garantire l'efficacia, disattivare Pause Point richiede il riavvio del telefono, creando un deterrente fisico all'uso in "autopilota".

Infine, anche la comunicazione visiva si evolve con i nuovi emoji Noto 3D. Questa collezione punta a superare la bidimensionalità digitale portando un senso di "fisicità" e presenza nelle chat. Gli emoji 3D saranno disponibili inizialmente sui telefoni Pixel entro la fine del 2026.