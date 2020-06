Telegram down in Italia (oltre 7.000 segnalazioni in aumento). Ecco cosa e dove sta succedendo [AGGIORNAMENTO]

Telegram, il servizio di messaggistico più importante al mondo dopo WhatsApp sembra non funzionare correttamente in Italia ma anche in molti altri paesi. Al momento non è chiara la problematica che non permette di inviare o di ricevere i messaggi ma di fatto su Downdetector è possibile osservare come le segnalazioni sui malfunzionamenti del sistema stiano aumentando di minuto in minuto e provengano da molti paesi come la Germania, il Regno Unito ma anche la Spagna e soprattutto Russia.

Telegram down: dove sta succedendo?

In questo caso per l'Italia le problematiche sembrano comprendere un po' tutta la penisola con maggiori difficoltà nelle grandi città. In questi casi purtroppo l'applicazione non riesce a connettersi ai server del sistema principale e dunque non è possibile aggiornare le proprie chat. Nessun messaggio viene quindi ricevuto come nessun messaggio può essere inviato.

Come sempre in questo caso su Twitter partono le prime segnalazioni sul malfunzionamento con l'Hashtag #telegramdown e molti sono gli utenti che stanno segnalando appunto la cosa. Non abbiamo riscontri sul motivo di tale malfunzionamento e soprattutto al momento ancora nessuna comunicazione da parte degli sviluppatori del sistema. A voi sta funzionando? Segnalateci dove siete e se Telegram vi funziona.

AGGIORNAMENTO

Telegram sembra aver ripreso a funzionare in modo completo. Le chat sembrano aggiornarsi e i server rispondono inviando e ricevendo messaggi. Il problema al sistema di messaggistica sembra dunque risolto. Attendiamo un comunicato, se arriverà, di Telegram sul motivo del mal funzionamento che ha tenuto in stallo gli utenti per almeno un'ora.