Street View: ora è possibile registrare video direttamente dal proprio smartphone

Tra le tante novità messe in atto da Google nell'ultimo periodo è emersa anche la possibilità di registrare sequenze Street View utilizzando semplicemente lo smartphone. La funzione è supportata da tutti i dispositivi compatibili con ARCore, ed è per il momento disponibile nelle aree di Toronto, New York, Austin e negli stati della Nigeria, Indonesia e Costa Rica.

"Sebbene i nostri escursionisti e le nostre auto di Street View abbiano raccolto più di 170 miliardi di immagini da 10 milioni di miglia in tutto il pianeta, ci sono ancora molte parti del mondo non mappate", afferma Stafford Maraquardt, Product Manager di Google Maps Street View.

In precedenza era già possibile segnalare luoghi d'interesse tramite foto a 360 gradi direttamente nell'app Google Maps. La novità ha introdotto la possibilità di registrare dei veri video-percorsi che dopo essere caricati verranno controllati e infine inseriti nell'app. Per usufruire della funzione è necessario avere solo lo smartphone senza altre apparecchiature speciali come il supporto per le foto sferiche. L'obiettivo è quello di aprire la funzione Street View in diverse aree, tra cui quelle più remote e difficili da raggiungere, o ancor di più aggiornare luoghi in continuo mutamento naturale o artificiale.

Google Maps utilizzerà la funzione anche a favore delle nuove attività commerciali con gli orari di apertura pubblicati. Sarai poi compito della società e della privacy di Street View sfocare i volti e le targhe.