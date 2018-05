Samsung prende in giro Apple e il suo notch in un nuovo spot. Ecco il video

Samsung contro Apple ma questa volta non in uno scontro in tribunale bensì nell'ennesima battaglia con le pubblicità. L'azienda sudcoreana ha infatti pubblicato un nuovo spot promozionale dei propri Galaxy in cui però prende di mira Apple e gli iPhone cercando di convincere gli utenti a passare al nuovo Galaxy S9 e S9+ piuttosto che rimanere fedeli ad Apple e ai suoi iPhone divenuti ormai lenti e obsoleti.

Lo spot ripropone dunque la lunga battaglia che le due aziende si sono sempre fatte nel corso di questi ultimi anni. Questa volta Samsung ha deciso di prendere spunto dallo scandalo delle batterie che ha colpito gli iPhone più datati di Apple la quale aveva di nascosto abbassato le prestazioni degli smartphone per non incorrere in spegnimenti improvvisi.

Lo spot inizia con una passeggera in aeroporto la quale ha qualche problema con il proprio iPhone nella visualizzazione del boarding pass da mostrare ai controlli aeroportuali a differenza di quanto accade invece con il nuovo Galaxy S9 di Samsung. Un riferimento chiaro al rallentamento realizzato appunto dall'azienda di Cupertino per alcuni iPhone. La storia continua con la ragazza che decide di sbirciare il video del suo passeggero visto che il proprio iPhone ha terminato quasi la carica residua.

La vicenda un po' "drastica" della ragazza con l'iPhone continua poi con l'impossibilità di prendere un taxi proprio a causa dei rallentamenti del proprio device, prenotato dall'utente con il Samsung. La fine è quanto mai palese e la ragazza decide di "eseguire" l'upgrade del proprio smartphone ma passando al nuovo Samsung Galaxy S9+ dopo aver incrociato addirittura un padre ed un figlio con un taglio di capelli "alla notch".

Uno spot che cerca di fare leva su quello che gli utenti Apple hanno subito nei mesi scorsi da parte dell'azienda di Cupertino. Il programma di sostituzione delle batterie è tuttora in corso e gli utenti potranno cambiare la batteria del proprio iPhone ad un prezzo scontato se fuori garanzia per non incorrere in rallentamenti del device impostati proprio da Apple.

Ricordiamo per onore di cronaca che anche Samsung non è stata poi così fortunata con le batterie e nel 2016 ha addirittura dovuto ritirare dal mercato il suo Samsung Galaxy Note 7 a causa di alcune esplosioni improvvise del device con un costo totale addirittura superiore ai 5 miliardi di dollari. Insomma l'eterna battaglia tra Apple e Samsung sembra non avere fine.