RedMagic 7S e 7S Pro ufficiali con Snapdragon 8+ Gen 1 e selfie camera sotto schermo

nubia ha annunciato ufficialmente i nuovi RedMagic 7S e 7S Pro, due smartphone da gioco che completano la serie attuale con i processori più potenti sul mercato e alcune feature esclusive: RedMagic 7S Pro viene definito "God of Frame Rate", ed è alimentato dalla piattaform a Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 abbinata a Red Core 1, il chip dedicato al gaming di nubia.

RedMagic 7S e 7S Pro, caratteristiche tecniche

Snapdragon 8+ Gen 1 è presente anche su RedMagic 7S, offre una frequenza di picco di 3,2 GHz per il core principale, e garantisce un miglioramento del 10% nelle prestazioni di CPU e GPU, con un'efficienza del 30% maggiore rispetto ai chip di generazione precedente. Lo smartphone utilizza memorie LPDDR5 e UFS 3.1, mentre Red Core 1 può gestire in maniera efficace tutte le funzionalità di gioco come i tasti dorsali, la potenza della vibrazione, gli effetti di luce e gli effetti sonori.



RedMagic 7S Pro

L'hardware viene gestito sul fronte termico da un nuovo sistema di raffreddamento chiamato ICE 10.0 di tipo attivo: la ventola integrata può raggiungere una velocità massima di 20000 rpm ed è 4dB più silenziosa rispetto al modello precedente nonostante sia in grado - anche grazie alla nuova struttura interna dello smartphone e delle alette e un nuovo strato in grafene - di garantire un flusso d'aria maggiorato. Il sistema di raffreddamento occupa una superficie complessiva di 41279mm2, oltre a una camera di vapore da 4123 mm2.



RedMagic 7S

L'hardware viene inoltre abbinato alla tecnologia GPU Magic, progettata per stabilizzare il frame rate e migliorata ulteriormente sugli ultimi due modelli. I due trigger presenti nella scocca sono inoltre stati aggiornati passando da un touch sampling rate di 500 Hz a 520 Hz, con tempi di risposta a partire da 7,4 ms. Il display è un AMOLED da 6,8 FHD+ con tecnologia UDC da 120Hz, mentre il modello non-Pro può vantare un display da 165Hz, entrambi Full HD+.

Fra le caratteristiche peculiari del modello Pro abbiamo anche la fotocamera frontale nascosta sotto il display, mentre RedMagic 7S ne integra una tradizionale. Al posteriore le tre fotocamere sono uguali per i due modelli: una principale da 64 MP, una ultra grandangolare da 8 MP e un modulo macro da 2 MP.



RedMagic 7S Pro Bumblebee Transformers Edition

RedMagic 7S Pro adotta una batteria a doppia cella da 5.000mAh che può essere ricaricata rapidamente a 135W (50% in 5 minuti, 100% in 15 minuti, stando ai dati rilasciati dal produttore), mentre RedMagic 7 Pro utilizza una unità da 4500 mAh ricaricabile a 120W (100% in 17 minuti). La Bumblebee Transformers Edition, invece, verrà venduta con un Turbo Cooler dedicato e altri accessori in dotazione, fra cui un caricabatterie da 165W. Il sistema operativo è Magic OS 5.5, che implementa diverse funzionalità rivolte ai gamer, inclusa l'app Game Space e il supporto al tasto Game Boost Switch per abilitare la modalità di gioco.

L'azienda ha anche lanciato la prima generazione di accessori per il gioco, fra cui un monitor 4K MiniLED da 160 Hz, il primo con tecnologia di proiezione laser basata su mmWave, una tastiera realizzata in collaborazione con TTC e un mouse con sensore 3395 capace di raggiungere i 26000DPI.

RedMagic 7S e 7S Pro, disponibilità globale e prezzi

Lo smartphone è già disponibile al preorder in Cina e sarà acquistabile a partire dal 15 luglio. La versione global sarà annunciata il 26 luglio, con l'offerta early bird che verrà lanciata il 2 agosto. Le vendite in tutto il mondo saranno aperte il 9 agosto 2022.

Di seguito i prezzi delle varie versioni di RedMagic 7S Pro in Cina:

Dark Night 12 + 256GB : 5199 Yuan (circa 770€ al cambio)

: 5199 Yuan (circa 770€ al cambio) Deuterium Transparent Shadow 16 + 512GB : 5999 Yuan (circa 890€ al cambio)

: 5999 Yuan (circa 890€ al cambio) Silver Wing Edition 16 + 512GB : 5999 Yuan (circa 890€ al cambio)

: 5999 Yuan (circa 890€ al cambio) Bumblebee Transformers Edition Collection Set 16+512GB : 6499 Yuan (circa 965€ al cambio)

: 6499 Yuan (circa 965€ al cambio) Deuterium Transparent Shadow 18GB + 1TB: 7499 Yuan (circa 1115€ al cambio)

In Cina, RedMagic 7S verrà proposto invece nelle seguenti versioni:

8 + 128 GB : 3999 Yuan (circa 590€ al cambio)

: 3999 Yuan (circa 590€ al cambio) 12 + 256 GB : 4799 Yuan (circa 709€ al cambio)

: 4799 Yuan (circa 709€ al cambio) 16 + 512 GB: 5499 Yuan (circa 813€ al cambio)