Realme celebra Game of Thrones con un nuovo smartphone in edizione limitata

Debutta ufficialmente la nuova Realme Game of Thrones Limited Edition, un'edizione speciale di uno smartphone Realme ispirata alla popolare serie HBO e al mondo di Westeros

Nel corso di un evento tenuto a Belfast nella giornata di oggi, Realme ha svelato un nuovo smartphone. Si tratta di un progetto diverso dal solito: debutta, infatti, la Realme Game of Thrones Limited Edition, una prima edizione limitata di uno smartphone Realme realizzata in collaborazione con Warner Bros. Discovery Global Consumer Products e, chiaramente, ispirata alla popolarissima serie HBO Game of Thrones. La base di partenza è il Realme 15 Pro, modello di fascia media della gamma del brand.

Una limited edition molto interessante

Realme ha scelto la location del Game of Thrones Studio Tour, all'interno dei Linen Mill Studios, set originale della serie, per la presentazione del progetto, destinato a diventare un prodotto da collezione per gli appassionati.

Il nuovo smartphone limited edition ha un design unico nel suo genere e chiaramente ispirato al mondo di Westeros. Il pannello posteriore presenta quello che l'azienda chiama Epic ID Design con una finitura in pelle nera decorata con elementi in oro. Lo spessore è ridotto a circa 7,84 mm.

Ispirandosi alla rinascita di Daenerys Targaryen tra le fiamme, inoltre, è stata introdotta l'esclusiva tecnologia Color-changing Design of Dragonfire che permette alla scocca di cambiare colore al contatto con acqua calda a 44° C, passando dal nero al rosso.

Lo smartphone viene proposto con una confezione in edizione limitata che include un design esterno della Mappa di Westeros ed è ispirata al baule in legno dell'uovo di drago di Daenerys. In confezione troviamo anche il supporto per telefono Iron Throne, la spilla della Mano del Re e un set di accessori personalizzati con cartoline e adesivi.

Realme ha personalizzato anche l'interfaccia utente del dispositivo, con i temi esclusivi "Ice" e "Fire" che permettono di modificare il look del software. La scheda tecnica è quella del già citato Realme 15 Pro con il SoC Snapdragon 7 Gen 4 e una batteria da 7.000 mAh, arricchita dal supporto alla ricarica rapida Ultra Charge da 80 W.

Per il momento, non sono ancora disponibili informazioni in merito al prezzo e alla disponibilità in Italia di questa nuova limited edition ispirata a Game of Thrones dello smartphone di Realme.