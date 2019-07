Presentato Spotify Lite, ma non è disponibile in Europa!

In linea con altre applicazioni "lite" (basti pensare a Facebook e Messenger), anche Spotify ha presentato ufficialmente Spotify Lite, per permettere anche a chi non vive in zone in cui l'accesso a Internet è semplice o economico, di ascoltare musica attraverso il servizio di streaming.

La società ha dichiarato che Spotify Lite è più compatto nell'installazione (meno di 10 MB), più leggero in termini di utilizzo delle risorse e con un'esperienza semplificata. Questo dovrebbe permettere, sempre nelle intenzioni di Spotify, di far accedere al servizio anche chi ha un piano dati limitato oppure anche per chi non ha un telefono recente.

Tra le funzioni disponibili di questa versione troviamo la possibilità di cercare canzoni e artisti, salvare playlist, condividerle. L'applicazione è stata pensata "da zero" in base ai commenti degli utenti di tutto il Mondo e può essere impiegato anche in accoppiata con l'applicazione standard e su smartphone con Android 4.3 o superiori.

Con Spotify Lite si potranno poi impostare dei limiti per i dati utilizzati e ricevere notifiche quando si è raggiunto il valore desiderato (utile per piani dati molto limitati). Sempre in ottica di riduzione delle risorse impiegate si potrà controllare quanta memoria utilizza la cache e cancellarla in maniera rapida e semplice.

Il download di Spotify Lite è ufficialmente abilitato in 36 nazioni attraverso Google Play Store ma presto potrebbero aggiungersene altre alla lista che comprende Brasile, Canada, Messico, Argentina, Perù, Cile, Colombia, Bolivia, Costa Rica, Repubblica Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama, Paraguay, Uruguay, Arabia Saudita, Egitto, Algeria, Libano, Marocco , Tunisia, Oman, Giordania, Bahrain, Emirati Arabi Uniti, Kuwait, Qatar, Sud Africa, Indonesia, Filippine, Vietnam, Malesia, India.