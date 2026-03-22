Poste Italiane lancia un'Opas su TIM: la maxi operazione da 10,8 miliardi che cambia tutto

Poste Italiane ha annunciato un'Opas totalitaria da 10,8 miliardi su TIM per creare un gruppo integrato nelle infrastrutture digitali, telecomunicazioni e servizi. L'offerta prevede cash e azioni, con premio del 9%. Obiettivo: delisting, sinergie fino a 0,7 miliardi annui e una piattaforma strategica nazionale sotto controllo pubblico.

Poste Italiane accelera sulla strategia di espansione nei servizi digitali e infrastrutturali con l'annuncio di un'Offerta pubblica di acquisto e scambio (Opas) totalitaria su Telecom Italia (TIM). L'operazione, deliberata dal Consiglio di amministrazione, punta a ridefinire il perimetro industriale di uno dei principali operatori sistemici del Paese, con implicazioni rilevanti per telecomunicazioni, cloud e servizi digitali.

L'offerta prevede un corrispettivo misto, composto da una componente cash pari a 0,167 euro per ogni azione TIM e da una componente in titoli equivalente a 0,0218 azioni ordinarie di nuova emissione di Poste Italiane. Sulla base di questi elementi, la valorizzazione implicita per ciascuna azione TIM è pari a 0,635 euro, con un premio del 9,01% rispetto al prezzo ufficiale registrato il 20 marzo 2026.

Il valore complessivo dell'operazione è stimato in circa 10,8 miliardi di euro, mentre l'esborso diretto in cassa per Poste Italiane si attesta intorno ai 2,8 miliardi. L'obiettivo dichiarato è acquisire il 100% del capitale di TIM e procedere successivamente al delisting da Euronext Milan.

Dal punto di vista strategico, l'operazione mira a integrare due realtà chiave dell'economia italiana, creando un gruppo attivo trasversalmente in logistica, servizi finanziari, telecomunicazioni e infrastrutture digitali.

L'integrazione consentirebbe a Poste Italiane di incorporare tre asset ritenuti fondamentali: una rete fissa e mobile su scala nazionale, una presenza significativa nel segmento cloud e datacenter e la capacità di offrire connettività "sicura e sovrana".

Il nuovo gruppo verrebbe configurato come una piattaforma infrastrutturale integrata, con l'obiettivo di supportare la trasformazione digitale del Paese e rafforzarne la competitività internazionale.

Sulla base dei dati pro-forma 2025, il gruppo risultante dall'integrazione registrerebbe ricavi aggregati per circa 26,9 miliardi di euro, un EBIT di circa 4,8 miliardi di euro e oltre 150.000 dipendenti. Le sinergie complessive sono stimate in circa 0,7 miliardi di euro annui a regime.

Uno degli elementi centrali dell'operazione riguarda l'assetto proprietario. Il gruppo risultante vedrebbe una presenza maggioritaria dello Stato italiano superiore al 50%, considerando anche la partecipazione indiretta tramite Cassa Depositi e Prestiti, già azionista di TIM con circa il 24,8%. Questo assetto, secondo Poste Italiane, garantirebbe stabilità di lungo periodo, allineamento strategico e un orientamento alla creazione di valore sostenibile per gli stakeholder.

Il nuovo gruppo potrebbe contare su circa 13.000 uffici postali, oltre 4.000 punti vendita TIM, una rete di circa 49.000 partner terzi e più di 19 milioni di clienti digitali attivi. Poste sottolinea come il percorso di integrazione sia già stato avviato negli ultimi mesi, con iniziative come l'accordo MVNO tra PosteMobile e TIM, collaborazioni nel settore energia e partnership assicurative.

L'operazione è subordinata alle autorizzazioni regolamentari e alle condizioni che saranno dettagliate nel documento di offerta. Il completamento è previsto entro la fine del 2026. TIM ha preso atto dell'offerta e ha convocato il proprio Consiglio di amministrazione per avviare le valutazioni formali.