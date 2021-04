Passiamo 2 mesi all'anno davanti allo smartphone. Numeri in aumento causa COVID

Dopo oltre un anno dall'inizio della pandemia, le abitudini e i comportamenti delle persone sono inevitabilmente cambiati. Miliardi di individui hanno attraversato un lungo periodo di tempo all'interno di quattro mura, in cui smartphone, computer ed altri dispositivi elettronici hanno visto un forte aumento nel proprio utilizzo: si parla del 30% in più in questo primo trimestre appena concluso rispetto a quelli del 2019 e 2020.

Nel dettaglio, secondo uno studio condotto dalla società di ricerca App Annie, le persone durante la giornata passano 4,2 ore al giorno davanti al proprio smartphone. La notizia riporta numeri in costante crescita dopo l'arrivo del Coronavirus. Effetto della pandemia? Sicuramente si, ma non solo. La digitalizzazione è in continua evoluzione, dove la tecnologia gioca un ruolo fondamentale ogni anno che passa.

Effetto COVID: 4,2 ore al giorno davanti allo smartphone. Ecco le app con più download

Lo studio ha coinvolto 16 Paesi in tutto il mondo, di cui ha raccolto e confrontato i dati dal 2019 ad oggi. Purtroppo tra gli Stati selezionati non c'è l'Italia, anche se i numeri non si discosterebbero molto dalle vicine Francia e Germania. I 16 paesi che hanno aderito alla ricerca sono: Indonesia, Brasile, Corea del Sud, Messico, India, Argentina, Turchia, Stati Uniti, Canada, Russia, Giappone, Australia, Cina, Regno Unito, Francia e Germania.

Le app in cui gli utenti passano più ore sono senza dubbio i social network, le app di messaggistica istantanea e le piattaforme di streaming video. In testa per download ci sono YouTube, Facebook e in particolare TikTok, social media che ha decisamente spopolato nel periodo pandemico, soprattutto nel pubblico degli adolescenti.

Se tra i social ha dominato TikTok, tra le app di messaggistica sono telegram e Signal le più gettonate. Quest'ultima ha avuto un successo esponenziale con milioni di download in pochi giorni classificandosi al primo posto delle app più scaricate in Germania, Regno Unito e Francia. L'ascesa è stata determinata anche dai problemi di privacy riscontrati su WhatsApp, causando una diaspora di utenti che sono migrati verso altre piattaforme considerate più "sicure" come appunto Signal.

Soprattutto in oriente c'è stato un forte aumento delle app di investimenti, trading e piattaforme per lo scambio di criptovalute come in particolare Binance e Coinbase. Ad esempio, In Corea del Sud è l'app di scambio di cripto Upbit che guida le classifiche, mentre i Giappone è PayPay l'app di pagamenti digitali più gettonata. In Cina domina l'app di TikTok seguito da Kwai e iQIYI, tutte piattaforme basate su video.

App più scaricate in Italia

Anche i giochi sono causa dell'aumento di utilizzo degli smartphone. Alcuni di questi sono a pari livello con i download delle app preferite dagli utenti. Tra le app ludiche più scaricate troviamoe infine abbiamo, gioco che in soli quattro giorni ha raggiunto 21 milioni di download.

Seppur non ci sia l'Italia in questo interessante studio, il sito di ricerca App Annie ha svelato quali sono le app più scaricate nel Bel Paese.

Al primo posto delle applicazioni più scaricate dagli italiani nel 2020 troviamo TikTok, seguito da Google Meet e Zoom, entrambe note piattaforme di videoconferenze online. Sorpresa per PosteID, applicazione utile per ottenere e gestire il codice SPID, l'identità digitale che permette di semplificare le tue attività e di prenotare il vaccino tra le altre. Continua la lista con le iconiche piattaforme di messaggistica WhatsApp e Telegram seguite dalle piattaforme di e-commerce Amazon e Shein. Infine, in un periodo dove la DAD è all'ordine del giorno, non può mancare Google Classrom, il portale più utilizzato dalle scuole italiane.

Seguici sul nostro canale Instagram, tante novità in arrivo!