OPPO: in arrivo gli smartphone 5G basati sulle piattaforme mobile Qualcomm Snapdragon 865 e 765G

Gli annunci delle nuove piattaforme chipset da parte di Qualcomm mettono in rampa di lancio i nuovi progetti delle aziende produttrici di smartphone. In primis OPPO che a pochi minuti dall'annuncio di Qualcomm svela le novità riguardanti i propri smartphone con i nuovi chipset. L'azienda darà i natali al primo smartphone 5G con lo Snapdragon 865 già nel primo trimestre del 2020 e non solo perché Reno3 Pro, la nuova generazione dei device di punta, in arrivo già alla fine di questo anno sarà gestito con la nuova tecnologia di Qualcomm dello Snapdragon 765G con il "dual-mode 5G".

“Alimentando i nostri device con la piattaforma mobile Snapdragon 865, portiamo gli smartphone 5G top di gamma ad avere un’esperienza migliore con la fotocamera, il gaming e anche l’intelligenza artificiale, con performance migliorate per tutti i consumatori nel mondo. Il Reno3 Pro, insieme allo Snapdragon 765G, permetterà agli utenti di vivere la miglior connettività 5G, Qualcomm® Snapdragon Elite Gaming™ e le fantastiche performance nella sua forma ultra-sottile. OPPO ha nei suoi piani di lanciare sul mercato più prodotti 5G in futuro, veicolando un’adozione su larga scala del 5G in tutto il mondo”, ha dichiarato Alen Wu, Vice President e President of Global Sales di OPPO.

OPPO: la rivoluzione del 5G è davvero iniziata

Qualcomm permetterà di fare sul serio con il 5G. Le nuove piattaforme consentiranno alle aziende produttrici, OPPO in primis, di alimentare gli smartphone di nuova generazione puntando su di una migliore connettività ma soprattutto su prestazioni più efficienti. Ecco che in tutto questo, OPPO, presenterà nel corso di questo mese il suo nuovo OPPO Reno3 ossia il primo smartphone pioniere del processore Snapdragon 765G realizzato a 7-nm e soprattutto con l'integrazione della tecnologia "Dual-Mode" per un'esperienza di nuova concezione della rete 5G.

L'azienda da subito si è fatta portatrice della nuova tecnologia 5G presentando in Svizzera proprio Reno5G, smartphone dalle potenzialità importanti e soprattutto garantista del supporto alla rete di nuova generazione. Qualcomm e OPPO da sempre lavorano assieme: nel 2018 Find X è stato equipaggiato per primo con lo Snapdragon 845 quindi nel 2019 l'azienda ha svelato il suo OPPO Reno 10x Zoom con Snapdragon 855.

L'era del 5G è in piena evoluzione e OPPO dunque sembra pronta a "indossarla" nei propri nuovi smartphone a partire dai nuovi Reno3 Pro e il nuovo top di gamma in arrivo già entro la fine dell'anno così come nel primo trimestre del 2020. L'era del 5G è dunque iniziata e OPPO con Qualcomm sembrano fare sul serio.