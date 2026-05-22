OPPO Find X9 Ultra: ritratti, luce e visual storytelling nella masterclass con Simone Bramante

A Milano la masterclass con Simone Bramante ha dimostrato come lOPPO Find X9 Ultra, grazie alla collaborazione con Hasselblad e a una pipeline di imaging più fedele, possa davvero proporsi come Your Next Camera per professionisti e appassionati.

In una delle prime calde giornate milanesi dell'anno, OPPO ha portato in città Simone Bramante, fotografo e creative director di fama, per una masterclass che ha messo al centro il nuovo OPPO Find X9 Ultra (qui la recensione) e il concetto che lo slogan aziendale riassume: Your Next Camera. Lappuntamento, organizzato per mostrare sul campo capacità tecniche e linguaggio visivo, ha trasformato la sala in un laboratorio di osservazione dove lautore ha spiegato come si costruisce una storia visiva partendo dallo sguardo, non dal dispositivo.

Bramante ha aperto la masterclass ribadendo un principio semplice e imprescindibile: la fotografia nasce dalla curiosità e dallattenzione alla scena, prima ancora che dalle impostazioni tecniche. Attraverso una selezione di scatti realizzati interamente con il Find X9 Ultra, il fotografo ha guidato i presenti nel suo processo creativo, fatto di emozioni, atmosfere e dettagli nascosti nella quotidianità. Lenfasi è stata sulla capacità di osservare  e poi raccontare  piuttosto che sulla ricerca ossessiva della perfezione tecnica.

A sorprendere, secondo Bramante, è stata lintuitività dellesperienza di scatto: «Invece di adattarmi al dispositivo, potevo concentrarmi su ciò che volevo catturare», ha raccontato, sottolineando che il Find X9 Ultra non interrompe il flusso creativo ma ne facilita le transizioni tra angolazioni e prospettive. Questo, ha spiegato, è merito non solo dellhardware ma anche della filosofia di resa cromatica e gestione della luce alla base del nuovo Hasselblad Master Camera System integrato nello smartphone.

La collaborazione tra OPPO e Hasselblad è stata un tema ricorrente. Bramante, utilizzatore di lunga data di Hasselblad in ambito professionale, ha commentato come la partnership renda accessibile sul mobile una filosofia fotografica fino a oggi riservata alle fotocamere dedicate, portando coerenza cromatica e una pipeline di imaging pensata per preservare texture e dettagli autentici. Il risultato, a suo dire, è una macchina che amplia il linguaggio visivo: il passaggio fluido da grandangolo a tele consente di estendere il proprio raggio dazione fino a focali medie come 139 mm senza sacrificare naturalezza e continuità nellesperienza di scatto.

Particolare attenzione è stata dedicata ai ritratti: Bramante ha lodato la capacità del Find X9 Ultra di rendere texture della pelle e transizioni di luce in modo naturale, riducendo la necessità di editing in post-produzione. «Per la maggior parte delle immagini quasi non ho avuto bisogno di post-produzione: quello che si vede è ciò che si ottiene», ha spiegato, rimarcando lefficacia di una pipeline che punta alla fedeltà della scena originale.

Tra gli scatti proiettati, ha colpito una fotografia realizzata lungo la costa tra Emilia-Romagna e Veneto: il ritratto di una giovane donna sospesa tra luce e ombra, simbolo del bilanciamento che Bramante cerca nelle sue immagini tra persona e ambiente, sentimento e colore. Lo scatto è stato presentato come esempio pratico del modo in cui uno smartphone può supportare il racconto visivo senza snaturarlo.

La masterclass ha ribadito un concetto semplice ma significativo: la grande fotografia parte sempre da un punto di vista; gli strumenti giusti  in questo caso il Find X9 Ultra con il suo sistema Hasselblad  lo rendono realizzabile con immediatezza. OPPO punta così a posizionare il dispositivo non solo come uno smartphone avanzato, ma come una risposta concreta alle esigenze di chi fa del visual storytelling la propria professione o passione.