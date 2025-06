OPPO Find X9 Pro: rivoluzione fotografica con il primo periscopio da 200MP

Secondo le ultime indiscrezioni, il prossimo OPPO Find X9 Pro è pronto a debuttare come il primo dispositivo al mondo dotato di una fotocamera periscopica da ben 200 MP. Secondo Digital Chat Station, il nuovo flagship dell’azienda cinese segnerà un vero e proprio punto di svolta nella fotografia mobile, grazie all’adozione di un sensore mai visto prima in questa configurazione: il Samsung ISOCELL HP5.

Find X9 Pro, svelata la nuova fotocamera periscopica da 200MP, ma c’è un “downgrade” rispetto al passato?

Contrariamente a quanto ipotizzato nei mesi scorsi, OPPO non utilizzerà il sensore Samsung ISOCELL HP9, già presente su diversi top di gamma cinesi, ma farà debuttare il nuovo HP5.

Si tratta di un sensore da 1/1.56”, leggermente più piccolo rispetto all’HP9, ma comunque in grado di offrire una risoluzione record di 200MP. La tecnologia costruttiva a 28 nm e le dimensioni generose dei pixel dovrebbero garantire ottime prestazioni in condizioni di scarsa luminosità e un livello di dettaglio superiore alla media.

Addio al doppio teleobiettivo: scelta coraggiosa o passo indietro?

Rispetto al Find X8 Pro, che poteva contare su una doppia soluzione teleobiettivo, il nuovo Find X9 Pro opterà per un solo modulo periscopico da 200MP. Questa scelta, secondo i rumor, potrebbe rappresentare un “downgrade” in termini di versatilità dello zoom: la qualità degli scatti a 10x dovrebbe restare elevata, ma oltre questa soglia potrebbero emergere dei limiti rispetto alla generazione precedente. Un compromesso che OPPO sembra aver accettato per puntare tutto sulla risoluzione e sull’innovazione tecnologica.

Il modulo periscopico da 200MP sarà affiancato da due sensori da 50MP ciascuno: uno dedicato agli scatti grandangolari e uno per le foto ultra-wide.

Oltre al comparto fotografico, il Find X9 Pro sarà equipaggiato con il nuovo processore MediaTek Dimensity 9500, non ancora annunciato ufficialmente ma già atteso come uno dei chip più potenti e efficienti del 2025. Il display sarà un OLED da 6,78 pollici con risoluzione 1.5K e refresh rate a 120Hz, per garantire fluidità e qualità visiva sia nell’uso quotidiano che nel gaming.

OPPO Find X9 Pro: quando arriva e cosa aspettarsi

Il lancio del Find X9 Pro è atteso per settembre 2025. Gli appassionati dovranno ancora attendere la presentazione ufficiale, ma le aspettative sono già altissime per uno dei dispositivi più discussi e attesi dell’anno.