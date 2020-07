OnePlus Nord in arrivo il 21 luglio: il lancio per la prima volta al mondo in realtà aumentata. Come seguirlo

Abbiamo finalmente una data: il prossimo 21 luglio 2020, OnePlus presenterà il nuovo OnePlus Nord, il primo device dell’ultima linea di smartphone del brand. In questo caso ci si attende molto da OnePlus con Nord visto che l'azienda ha deciso di riproporre agli utenti un device, anzi un'intera linea, di smartphone dalle capacità interessanti ma ad un prezzo che si preannuncia incredibile. Per l'evento di presentazione del 21 luglio ecco che l'azienda ha deciso di proporre per la prima volta al mondo una presentazione di Nord in realtà aumentata.

OnePlus Nord: ecco come seguire la presentazione in realtà aumentata

Forte del grande supporto della sua community globale, OnePlus, ha deciso di fare le cose in grande e di lasciare il segno. Per questo l'evento di presentazione sarà realizzato utilizzando la realtà aumentata che non solo permetterà di mostrare il nuovo OnePlus Nord in un modo diverso ma l’utilizzo di questa tecnologia permetterà agli utenti di sperimentare il prodotto direttamente dalle proprie case.

"OnePlus Nord rappresenta un nuovo inizio per OnePlus, dandoci l'opportunità di condividere la nostra tecnologia con più persone in tutto il mondo", ha affermato Paul Yu, Head of OnePlus Nord. “Per questo lancio, vogliamo rendere tutti protagonisti, permettendo loro di rilassarsi e vivere il nostro nuovo smartphone, per la prima volta, nel comfort del proprio salotto. Crediamo che presentare Nord con una modalità più personale e intima rifletta perfettamente il nostro desiderio di rendere l'esperienza OnePlus ancora più accessibile agli utenti."

Come sarà possibile seguire la conferenza del nuovo OnePlus Nord?

Gli utenti non dovranno fare altro che scaricare l'applicazione OnePlus Nord AR che troveranno sia sul Play Store di Google che su AppStore di Apple. A questo punto alle ore 16 italiane basterà accedere all'applicazione per partecipare. Nello specifico:

Come utilizzare l’app AR OnePlus Nord

Scaricare l’app AR OnePlus Nord

o Play Store:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.oneplus.nord.arlaunch

o App Store:https://apps.apple.com/us/app/id1516787250



Installare e accettare i termini e le condizioni necessarie per fruire dell’esperienza AR

Lanciare l’app e seguire le istruzioni per impostare l'avatar



Come assistere alla conferenza utilizzando l’app AR il giorno del lancio



Aprire l’app AR OnePlus Nord AR alle 16.00 ora italiane

Seguire le istruzioni sul display per avviare l’esperienza in AR

Assicurarsi di avere una buona connessione internet per ottenere un’esperienza streaming AR di alta qualità.

Non solo perché OnePlus ha predisposto un invito AR fisico, che offrirà agli utenti un'esperienza unica del prodotto OnePlus Nord tramite AR, direttamente dalle loro case. Basterà rimanere sintonizzati sull'account Instagram di OnePlus Nord (@oneplus.nord) per ulteriori informazioni su come ottenere l'invito fisico.

Come utilizzare l’invito fisico AR di OnePlus Nord

Scaricare l’app AR OnePlus Nord

o Play Store:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.oneplus.nord.arlaunch

o App Store:https://apps.apple.com/us/app/id1516787250

Installare e accettare i termini e le condizioni necessarie per fruire dell’esperienza AR

Scansionare il codice QR sull'invito per avviare l'esperienza WEB AR. E' possibile scansionare il codice QR con l'app della propria fotocamera (su Android versioni 9 e 10), Google Lens o qualsiasi scanner di codici QR.

Dopo aver caricato l'esperienza WEB AR, scansionare l'invito AR per provare il nuovo OnePlus Nord.