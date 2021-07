OnePlus Nord 2 5G, data di presentazione annunciata ufficialmente

Dopo una grande attesa l'anno scorso Pete Lau toglieva i veli da OnePlus Nord, smartphone del grande ritorno nella fascia media. L'obiettivo con la famiglia Nord, che in seguito si è espansa con altri modelli, è sempre stato quello di fornire tanta tecnologia a un prezzo più democratico rispetto ai top di gamma, i quali sono andati un po' in là con il prezzo nelle ultime generazioni. E, adesso, è il turno del successore: OnePlus Nord 2 5G.

Lo smartphone è stato prima anticipato dai rumor, poi confermato anche dalla stessa azienda che ne ha svelato il processore custom integrato. Pete Lau ha adesso confermato la data di presentazione di OnePlus Nord 2 5G per gli utenti europei e indiani: sarà il 22 luglio.

"OnePlus Nord è stato uno dei prodotti di maggior successo di sempre, e ha ottenuto il migliore day one nella storia di OnePlus", ha scritto Lau in un post sul forum ufficiale. "Poco dopo, OnePlus ha ulteriormente allargato la linea Nord con la Serie N e con OnePlus Nord CE 5G. Come sempre, tutti questi grandi successi sono stati possibili grazie soprattutto al sostegno e al feedback della community OnePlus e degli appassionati di tecnologia di tutto il mondo".

OnePlus Nord 2 5G si fonda proprio sul feedback degli utenti, sottolinea Lau, ed è un "aggiornamento completo del primo OnePlus Nord". Dovrebbe offrire l'esperienza "veloce e fluida" che gli utenti del brand hanno apprezzato in questi anni sui modelli più costosi, una fotocamera migliorata ed elevate prestazioni di ricarica. L'azienda ha inoltre confermato che al suo interno troveremo una versione custom del processore top di gamma di MediaTek, il Dimensity 1200-AI, incentrato sull'intelligenza artificiale. Maggiori dettagli qui.